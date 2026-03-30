Znowu on! Bezzecchi wygrał GP USA

Marco Bezzecchi (Aprilia) wygrał w klasie MotoGP wyścig o Grand Prix USA, trzecią rundę motocyklowych mistrzostw świata. Włoch był najlepszy także w dwóch pierwszych zawodach - w Tajlandii oraz Brazylii.

Bezzecchi startował z czwartego pola, ale już na pierwszym okrążeniu wyszedł na prowadzenie. Ostatecznie dojechał do mety jako pierwszy.

 

Drugi ze stratą 2,036 był Jorge Martin, a trzeci - Paulo Acosta (4,497). Obrońca tytułu Marc Marquez zajął piąte miejsce (+8,100).

 

Dla Bezzecchiego to piąte zwycięstwo z rzędu, licząc także dwa ostatnie wyścigi poprzedniego sezonu. 

 

Włoch znajduje się na pierwszym miejscu w klasyfikacji generalnej.

 

Kolejne zawody, czyli GP Hiszpanii, odbędą się na 26 kwietnia.



Wyniki GP USA:

 

1. Marco Bezzecchi (Aprilla Racing) 40:50.653
2. Jorge Martin (Aprilla Racing) +2,036
3. Paulo Acosta (Red Bull KTM Factory Racing) +4,497
4. Fabio Di Giannanotio (Pertamina Enduro VR46 Racing Team) +6,972
5. Marc Marquez (Ducati Lenovo Team) +8,100

Klasyfikacja generalna:

1. Bezzecchi 81
2. Martin 77
3. Acosta 60
4. Giannantonio 50
5. Marquez 45

