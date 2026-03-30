Znowu on! Bezzecchi wygrał GP USA

Bezzecchi startował z czwartego pola, ale już na pierwszym okrążeniu wyszedł na prowadzenie. Ostatecznie dojechał do mety jako pierwszy.

Drugi ze stratą 2,036 był Jorge Martin, a trzeci - Paulo Acosta (4,497). Obrońca tytułu Marc Marquez zajął piąte miejsce (+8,100).

Dla Bezzecchiego to piąte zwycięstwo z rzędu, licząc także dwa ostatnie wyścigi poprzedniego sezonu.

Włoch znajduje się na pierwszym miejscu w klasyfikacji generalnej.

Kolejne zawody, czyli GP Hiszpanii, odbędą się na 26 kwietnia.

Wyniki GP USA:

1. Marco Bezzecchi (Aprilla Racing) 40:50.653

2. Jorge Martin (Aprilla Racing) +2,036

3. Paulo Acosta (Red Bull KTM Factory Racing) +4,497

4. Fabio Di Giannanotio (Pertamina Enduro VR46 Racing Team) +6,972

5. Marc Marquez (Ducati Lenovo Team) +8,100



Klasyfikacja generalna:





1. Bezzecchi 81

2. Martin 77

3. Acosta 60

4. Giannantonio 50

5. Marquez 45



