ATP w Marakeszu: Kamil Majchrzak - Marco Trungelliti. Transmisja TV i stream online

Kamil Majchrzak - Marco Trungelliti to mecz drugiej rundy tegorocznej edycji turnieju ATP w Marakeszu. Transmisja środowego meczu w Polsacie Sport 1 i online na Polsat Box Go.

Gdzie obejrzeć mecz Kamil Majchrzak - Marco Trungelliti?

Majchrzak nie miał łatwej przeprawy przez pierwszą rundę zmagań w Maroku. Jego przeciwnikiem był Juan Manuel Cerundolo. To polsko-argentyńskie starcie było bardzo wyrównane. Pojedynek trwał dwie i pół godziny, a ostatecznie szalę zwycięstwa na swoją stronę przechylił zawodnik z Piotrkowa Trybunalskiego. 

 

ZOBACZ TAKŻE: Fręch poznała rywalkę. Zagra przeciwko swojej partnerce

 

Trungelliti do tej pory w Marakeszu rozegrał natomiast tylko dwa sety. W pierwszej rundzie naprzeciwko niego stanął Henrique Rocha. Portugalczyk nie sprawił oponentowi większego problemu. Trungelliti był w stanie zamknąć spotkanie w 98 minutach. 

 

Przypomnijmy, że Majchrzak i Trungelliti do tej pory zmierzyli się w czterech oficjalnych starciach. Trzy razy lepszy okazał się Majchrzak. Co ciekawe, w marcu 2025 roku stanęli naprzeciwko siebie podczas turnieju w Marakeszu. Wtedy po dwóch setach zwyciężył Polak.

Kiedy mecz Majchrzaka? O której godzinie? Transmisja TV i stream online

Transmisja meczu Kamil Majchrzak - Marco Trungelliti w Polsacie Sport 1 i online na Polsat Box Go. Początek pojedynku o godzinie 12:00 w środę 1 kwietnia.

ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Dawid Olejniczak o Idze Świątek: To tak, jakby Lewandowski nie przyjechał na ważny mecz kadry
Zobacz także

