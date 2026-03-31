ATP w Marakeszu: Kamil Majchrzak - Marco Trungelliti. Transmisja TV i stream online
Kamil Majchrzak - Marco Trungelliti to mecz drugiej rundy tegorocznej edycji turnieju ATP w Marakeszu. Transmisja środowego meczu w Polsacie Sport 1 i online na Polsat Box Go.
Majchrzak nie miał łatwej przeprawy przez pierwszą rundę zmagań w Maroku. Jego przeciwnikiem był Juan Manuel Cerundolo. To polsko-argentyńskie starcie było bardzo wyrównane. Pojedynek trwał dwie i pół godziny, a ostatecznie szalę zwycięstwa na swoją stronę przechylił zawodnik z Piotrkowa Trybunalskiego.
Trungelliti do tej pory w Marakeszu rozegrał natomiast tylko dwa sety. W pierwszej rundzie naprzeciwko niego stanął Henrique Rocha. Portugalczyk nie sprawił oponentowi większego problemu. Trungelliti był w stanie zamknąć spotkanie w 98 minutach.
Przypomnijmy, że Majchrzak i Trungelliti do tej pory zmierzyli się w czterech oficjalnych starciach. Trzy razy lepszy okazał się Majchrzak. Co ciekawe, w marcu 2025 roku stanęli naprzeciwko siebie podczas turnieju w Marakeszu. Wtedy po dwóch setach zwyciężył Polak.
Kiedy mecz Majchrzaka? O której godzinie? Transmisja TV i stream online
Transmisja meczu Kamil Majchrzak - Marco Trungelliti w Polsacie Sport 1 i online na Polsat Box Go. Początek pojedynku o godzinie 12:00 w środę 1 kwietnia.