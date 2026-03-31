Baraż do MŚ: Bośnia i Hercegowina - Włochy. Relacja live i wynik na żywo

Bośnia i Hercegowina - Włochy to jedna z czterech finałowych par barażowych do mundialu. Pozostałe pary tworzą Czechy i Dania, Kosowo i Turcja oraz Szwecja i Polska. Każda z tych reprezentacji musiała poradzić sobie z rywalem w półfinale. Bośnia po rzutach karnych pokonała na wyjeździe Walię, natomiast Italia zwyciężyła u siebie Irlandię Północną 2:0.

Aż ciężko w to uwierzyć, ale Squadra Azzurra ostatni raz grała na mistrzostwach świata w 2014 roku! Dwie ostatnie próby awansu kończyły się niepowodzeniem, co dla tak wielkiej piłkarsko nacji jest katastrofą. Mówimy przecież o czterokrotnych czempionach globu i zespole, który w 2021 roku sięgnął po mistrzostwo Europy. Presja, aby w końcu awansować na najważniejszą piłkarską imprezę jest na Półwyspie Apenińskim nie do wyobrażenia.

Co ciekawe, Bośnia i Hercegowina tylko raz zakwalifikowała się na mundial i było to w 2014 roku, czyli wtedy, kiedy ostatni raz rywalizowali Włosi. Ekipa z Bałkanów nie wyszła wtedy z grupy, podobnie jak Italia, która wciąż żyje wspomnieniami z pamiętnego turnieju w 2006 roku.

Włochy przy dwóch poprzednich próbach uzyskania promocji na mundial przegrywali w barażach - w 2017 roku ze Szwecją, natomiast w 2022 roku z Macedonią Północną.

Obie reprezentacje rywalizowały ze sobą kilkukrotnie, ostatni raz w czerwcu 2024 roku w meczu towarzyskim. Włosi wygrali wówczas 1:0. Z kolei ostatni mecz o stawkę obu drużyn miał miejsce w listopadzie 2020 roku w ramach fazy grupowej Ligi Narodów. Italia wygrała na wyjeździe 2:0. Rywalami tych dwóch drużyn była wówczas również Polska i Holandia.

