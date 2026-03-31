Czechy - Dania. Relacja live i wynik na żywo

Starcie pomiędzy Czechami a Duńczykami rozegra się we wtorek w Pradze. Gospodarze awansowali do finału po wyeliminowaniu Irlandii. Potrzebowali do tego konkursu rzutów karnych. Po 120 minutach rywalizacji było 2:2.

Duńczycy z łatwością uporali się natomiast z Macedończykami i wygrali na Parken 4:0. Wszystkie gole padły w drugiej połowie.

Czesi po raz ostatni wystąpili na mundialu w 2006 roku. Duńczycy mają szansę awansować trzeci raz z rzędu. W 2016 roku odpadli w 1/8 finału, a cztery lata temu pożegnali się z turniejem po fazie grupowej.

Początek o godzinie 20:45.