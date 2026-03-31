Czechy zagrają na mistrzostwach świata! Po raz pierwszy od 2006 roku

Pomimo 120 minut rywalizacji w półfinale, Czesi od początku rzucili się do ataku i szybko ułożyli ten mecz pod swojego dyktando. Już w 3. minucie pięknym golem popisał się Pavel Sulc. Duńczycy przeważali, dłużej utrzymywali się przy piłce, ale dobrze w bramce spisywał się Matej Kovar z PSV Eindhoven.

W drugiej połowie to wciąż "Duński Dynamit" prowadził grę. Impas udało się przerwać w 72. minucie po stałym fragmencie gry, gdy dośrodkowanie Mikkela Damsgaarda na gola zamienił Joachim Andersen. Do rozstrzygnięcia była potrzebna dogrywka.

Tam pierwsi do głosu doszli Czesi. Do siatki trafił Ladislav Krejci. Ekipie Briana Riemera znów jednak udało się wyrównać. Bramkę na 2:2 zdobył Kasper Hogh. O wszystkim zdecydowały rzuty karne, w których lepsi okazali się nasi południowi sąsiedzi. Jedenastki w duńskim zespole zmarnowali Rasmus Hojlund, Anders Dreyer i Mathias Jensen. W reprezentacji Czech nie trafił jedynie Ladislav Krejci.

To oznacza, że Czesi pojadą na mundial po 20 latach i drugi raz w swojej historii.

Czechy - Dania 2:2 (3:1 rz.k)

Bramki: Pavel Sulc 3, Ladislav Krejci 100 - Joachim Andersen 72, Kasper Hogh 111

Czechy: Kovar - Chaloupek, Hranac, Krejci - Coufal, Soucek, Darida (Cerv 60'), Zeleny - Provod (Chytil 68'), Sulc (Sadilek 112'), Schick (Chory 91')

Dania: Hermansen - Bah, Andersen, Nelsson (Norgaard 60'), Maehle - Hjulmand (Hogh 111'), Hojberg, Froholdt (Eriksen 72') - Isaksen (Dreyer 86'), Damsgaard (Jensen 115'), Hojlund