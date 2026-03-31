Drugie zwycięstwo Polski na mistrzostwach świata

Od 27 marca do 4 kwietnia w amerykańskim Ogden trwają mistrzostwa świata w curlingu, w których 13 drużyn rywalizuje systemem "każdy z każdym" o bezpośredni awans do półfinałów (dla dwóch najlepszych ekip) lub udział w ćwierćfinałach (miejsca 3-6). Ze względu na niedawne igrzyska olimpijskie wiele federacji przysłało na turniej rezerwowe składy, co otwiera przed reprezentacją Polski ogromną szansa na świetny wynik. Biało-Czerwoni po raz pierwszy w historii uczestniczą w MŚ.

We wtorek Polacy mieli do rozegrania dwa spotkania. Zaczęli od starcia z Norwegami, którzy przystępowali do tego meczu z zerowym dorobkiem zwycięstw.

Już po pierwszym endzie nasi zawodnicy prowadzili 2:0. Jak się okazało, nie wypuścili zwycięstwa do samego końca. Wygrali 8:5, zapisując na koncie drugie zwycięstwo na tych mistrzostwach świata. Wcześniej pokonali Niemców 11:4. Przegrali za to ze Szwajcarią (9:11), Koreą Południową (4:7), Szkocją (2:7), Kanadą (2:9) oraz Czechami (6:10).



Kolejne spotkanie Polska rozegra we wtorek 31 marca w Włochami. Transmisja od 22.20 w Polsacie Sport 2 i online na Polsat Box Go.

Polska - Norwegia 8:5 (2:0, 0:1, 0:1, 3:0, 0:1, 0:0, 1:0, 0:0, 0:2, 2:0)

Polska: Konrad Stych, Krzysztof Domin, Marcin Ciemiński, Bartosz Łobaza, Maksym Grzelka.

Norwegia: Andrea Harstad, Wilhelm, Naess, Michael Mellemseter, Mathias Braenden, Magnus Ramsfjell.