Kadra prowadzona przez Jerzego Brzęczka ma za sobą fenomenalną jesień. We wrześniu, październiku i listopadzie młodzi Polacy byli bezbłędni, wygrywając wszystkie sześć spotkań. Najcenniejszym skalpem było pokonanie w Szczecinie 2:1 Włochów, co pozwoliło Biało-Czerwonym objąć prowadzenie w tabeli.

Podczas marcowego zgrupowania młodzi Polacy rozegrają dwa spotkanie. Pierwsze z nich już za nimi. W piątek podopieczni Jerzego Brzęczka pokonali 4:1 rówieśników z Armenii.

Po siedmiu kolejkach eliminacji Polacy mają na koncie 21 punktów. O trzy wyprzedzają wiceliderów Włochów. We wtorek Biało-Czerwoni zmierzą się na wyjeździe z Czarnogórą.

