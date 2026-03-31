Fręch poznała rywalkę. Zagra przeciwko swojej partnerce

Tenis

Magdalena Fręch jest jedyną reprezentantką Polski podczas WTA 500 w Charleston. Nasza zawodniczka rozgrywki rozpocznie od drugiej rundy, w której jej rywalką będzie Anna Bodnar.

Po wycofaniu się Magdy Linette jedyną reprezentantką Polski pozostała Magdalena Fręch. Łodzianka, rozstawiona z numerem jedenastym, rozpocznie rozgrywkę od drugiej rundy.

 

Jej rywalką będzie Anna Bodnar, która w pierwszej rundzie zmierzyła się z Dariją Vidmanova - "szczęśliwą przegraną" z kwalifikacji. Początek spotkania był bardzo wyrównany, ale to Czeszka jako pierwsza miała szansę na przełamanie, jednak Bodnar odbiła się. W decydującym jedenastym gemie Węgierka przełamała rywalkę, tym samym wygrywając seta.

 

ZOBACZ TAKŻE: Świątek podjęła radykalną decyzję. "Wróci, kiedy będzie gotowa"

 

Druga partia rozpoczęła się od wyraźnej przewagą Węgierki, która dość szybko objęła prowadzenie 3:0. Vidmanova doprowadziła do wyrównania. Przy wyniku 3:3 ponownie jedenasty gem został tym kluczowym. Lepsza okazała się Anna Bodnar, przełamując serwis przeciwniczki i tym samym kończąc spotkanie.

 

Bodnar będzie rywalka Fręch w walce o awans do 1/8 finału singla. To o tyle ciekawe, że jednocześnie obie tenisistki tworzą duet w grze podwójnej.  Ich pierwszymi rywalkami będą Kristina Mladenović i Leylah Fernandez.

 

Mecz singlowy pomiędzy Fręch a Bondar zaplanowano na 1 kwietnia. Dla naszej reprezentantki to szósty występ w Charleston Open. Dotychczas jej najlepszym wynikiem w tym turnieju był awans do drugiej rundy.

ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Iga Świątek: Daję sobie czas, by nauczyć się grać na trawie
Zobacz także

Iga Świątek: Moje oczekiwania przed Wimbledonem są mniejsze

