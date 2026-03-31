Podopieczni trenera Jana Urbana już we wtorkowy wieczór mogą zapewnić sobie awans na tegoroczny mundial. Z kim zagrają Polacy, jeśli wywalczą przepustkę na mistrzostwa świata? Jak prezentuje się ich potencjalna grupa? Sprawdźcie poniżej.

MŚ 2026 zbliżają się wielkimi krokami. Gospodarzami mundialu będą aż trzy kraje - Stany Zjednoczone, Kanada i Meksyk. W turnieju udział weźmie 48 drużyn. Zostały one przydzielone do 12 grup.

 

Turniej rozpocznie się 11 czerwca. W meczu otwarcia Meksyk podejmie Republikę Południowej Afryki. Faza grupowa potrwa do 27 czerwca, czyli ponad dwa tygodnie.

 

Następnie rozegrane zostaną spotkania 1/16, 1/8, 1/4, 1/2 finału, a także finał i mecz o trzecie miejsce. Mistrzostwa zakończą się 19 lipca.

Grupa Polaków na MŚ 2026. Z kim mogą zagrać Biało-Czerwoni?

Grupa I:

 

Holandia

Tunezja

Japonia

Zwycięzca finału baraży - Polska/Szwecja

