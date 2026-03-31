Już dziś Kongres Sport Biznes Polska i transmisja uroczystej Gali
Już we wtorek 31 marca Warszawa startuje XI Kongres Sport Biznes Polska. Wydarzenie, które od lat wyznacza kierunki rozwoju branży to platforma łącząca przedstawicieli klubów, związków sportowych, sponsorów, samorządów, mediów oraz firm technologicznych.
Zwieńczeniem Kongresu będzie V Gala Sport Biznes Polska, którą o godzinie 20:00 pokaże Polsat Sport 2. Wydarzenie oglądać można także na Polsatsport.pl oraz w streamingu Polsat Box Go.
V Gala Sport Biznes Polska to oprócz uroczystego podsumowania Kongresu o tej samej nazwie, także okazja do przyznania najważniejszych nagród biznesowych w polskim sporcie.
Nagrody Sport Biznes Polska pełnią dziś ważną funkcję dla całego rynku – nie tylko wyróżniają najlepsze projekty, ale też wyznaczają standardy, do których branża może się odnosić. Widzimy coraz większą świadomość organizacji i marek, które traktują sport jako strategiczne narzędzie budowania wartości. To pokazuje, jak bardzo zmienia się ten sektor i jak duży potencjał wciąż przed nim – Łukasz Banaszak, Dyrektor Zarządzający Sport Biznes Polska.
Nagrody Sport Biznes Polska zostaną przyznane w czterech sektorach: Sponsoring i Marketing, Organizacje Sportowe i Sportowcy, Sport w Samorządach oraz Kategorie Specjalne.
XI Kongres Sport Biznes – przekrój całego rynku
Program XI Kongresu został podzielony na pięć bloków tematycznych, które kompleksowo obejmują najważniejsze obszary współczesnego sportu. Uczestnicy wezmą udział w dyskusjach dotyczących biznesu w sporcie, funkcjonowania sportu profesjonalnego, rozwoju sportu powszechnego, roli samorządów oraz znaczenia infrastruktury i wydarzeń sportowych. W ramach paneli i debat poruszane będą aktualne wyzwania rynku, nowe modele współpracy oraz kierunki, które będą kształtować branżę w najbliższych latach.
Scena Główna – debaty o realnym wpływie sportu
Kongres otworzy debata Sport Impact, poświęcona roli sportowców i dużych wydarzeń sportowych w budowaniu wizerunku oraz potencjału gospodarczego Polski. Zwieńczeniem dnia będzie dyskusja z udziałem laureatek rankingu najbardziej wpływowych kobiet w polskim sporcie. Liderkach, które wyznaczają kierunki zmian, wprowadzają innowacje i kształtują przyszłość branży.
XI Kongres Sport Biznes Polska to kompleksowe wydarzenie, które łączy wszystkie kluczowe obszary rynku od biznesu i marketingu, przez sport profesjonalny i powszechny, aż po samorządy i infrastrukturę. Tworzymy przestrzeń, w której spotykają się różne perspektywy, doświadczenia i kompetencje. To dziś najważniejsze wydarzenie w kalendarzu branży sportowo-biznesowej w Polsce – Łukasz Banaszak, Dyrektor Zarządzający Sport Biznes Polska.
Relacje, które budują branżę
Jednym z najważniejszych elementów Kongresu pozostaje networking. To właśnie bezpośrednie spotkania, rozmowy i wymiana doświadczeń sprawiają, że wydarzenie ma realny wpływ na rozwój rynku. Uczestnicy zyskują przestrzeń do nawiązywania relacji, które często przekładają się na nowe projekty, partnerstwa i inicjatywy. Integralną częścią wydarzenia będzie strefa SBP EXPO, w której zaprezentowane zostaną najnowsze rozwiązania, produkty i technologie wspierające rozwój sportu i biznesu sportowego. To przestrzeń, w której idee z debat spotykają się z praktyką.