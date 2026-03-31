Już dziś Kongres Sport Biznes Polska i transmisja uroczystej Gali

Zwieńczeniem Kongresu będzie V Gala Sport Biznes Polska, którą o godzinie 20:00 pokaże Polsat Sport 2. Wydarzenie oglądać można także na Polsatsport.pl oraz w streamingu Polsat Box Go.

V Gala Sport Biznes Polska to oprócz uroczystego podsumowania Kongresu o tej samej nazwie, także okazja do przyznania najważniejszych nagród biznesowych w polskim sporcie.

Nagrody Sport Biznes Polska pełnią dziś ważną funkcję dla całego rynku – nie tylko wyróżniają najlepsze projekty, ale też wyznaczają standardy, do których branża może się odnosić. Widzimy coraz większą świadomość organizacji i marek, które traktują sport jako strategiczne narzędzie budowania wartości. To pokazuje, jak bardzo zmienia się ten sektor i jak duży potencjał wciąż przed nim – Łukasz Banaszak, Dyrektor Zarządzający Sport Biznes Polska.

Nagrody Sport Biznes Polska zostaną przyznane w czterech sektorach: Sponsoring i Marketing, Organizacje Sportowe i Sportowcy, Sport w Samorządach oraz Kategorie Specjalne.

XI Kongres Sport Biznes – przekrój całego rynku

Program XI Kongresu został podzielony na pięć bloków tematycznych, które kompleksowo obejmują najważniejsze obszary współczesnego sportu. Uczestnicy wezmą udział w dyskusjach dotyczących biznesu w sporcie, funkcjonowania sportu profesjonalnego, rozwoju sportu powszechnego, roli samorządów oraz znaczenia infrastruktury i wydarzeń sportowych. W ramach paneli i debat poruszane będą aktualne wyzwania rynku, nowe modele współpracy oraz kierunki, które będą kształtować branżę w najbliższych latach.

Scena Główna – debaty o realnym wpływie sportu

Kongres otworzy debata Sport Impact, poświęcona roli sportowców i dużych wydarzeń sportowych w budowaniu wizerunku oraz potencjału gospodarczego Polski. Zwieńczeniem dnia będzie dyskusja z udziałem laureatek rankingu najbardziej wpływowych kobiet w polskim sporcie. Liderkach, które wyznaczają kierunki zmian, wprowadzają innowacje i kształtują przyszłość branży.

XI Kongres Sport Biznes Polska to kompleksowe wydarzenie, które łączy wszystkie kluczowe obszary rynku od biznesu i marketingu, przez sport profesjonalny i powszechny, aż po samorządy i infrastrukturę. Tworzymy przestrzeń, w której spotykają się różne perspektywy, doświadczenia i kompetencje. To dziś najważniejsze wydarzenie w kalendarzu branży sportowo-biznesowej w Polsce – Łukasz Banaszak, Dyrektor Zarządzający Sport Biznes Polska.

Relacje, które budują branżę

Jednym z najważniejszych elementów Kongresu pozostaje networking. To właśnie bezpośrednie spotkania, rozmowy i wymiana doświadczeń sprawiają, że wydarzenie ma realny wpływ na rozwój rynku. Uczestnicy zyskują przestrzeń do nawiązywania relacji, które często przekładają się na nowe projekty, partnerstwa i inicjatywy. Integralną częścią wydarzenia będzie strefa SBP EXPO, w której zaprezentowane zostaną najnowsze rozwiązania, produkty i technologie wspierające rozwój sportu i biznesu sportowego. To przestrzeń, w której idee z debat spotykają się z praktyką.

