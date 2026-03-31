Klub przekazał smutne wieści. Nie żyje ojciec polskiej siatkarki

Wiktoria Przybyło dołączyła do polickiego zespołu w październiku. Wcześniej występowała w Sokół & Hagric Mogilno. 26-letnia zawodniczka gra na pozycji przyjmującej.

ZOBACZ TAKŻE: Nie żyje Jerzy Gebert, legendarny polski dziennikarz sportowy



We wtorek Chemik poinformował o śmierci ojca swojej siatkarki. Komunikat został zamieszczony w mediach społecznościowych klubu.



"Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci taty Wiktorii Przybyło. Wiktorii, rodzinie oraz najbliższym składamy szczere wyrazy współczucia. Dużo siły w tym trudnym dla was czasie" - czytamy.