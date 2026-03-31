Klub przekazał smutne wieści. Nie żyje ojciec polskiej siatkarki

Smutne wieści napłynęły z Polic. Zmarł ojciec siatkarki LOTTO Chemika, Wiktorii Przybyło.

Fragment nagrobka z krzyżem i płonącym zniczem na cmentarzu.
Chemik przekazał smutną wiadomość o śmierci taty Wiktorii Przybyło
  • Wiktoria Przybyło zasiliła policki zespół w październiku po grze w Sokół & Hagric Mogilno
  • Wiktoria Przybyło ma 26 lat i gra na pozycji przyjmującej
  • Chemik Police poinformował o śmierci ojca swojej siatkarki Wiktorii Przybyło
  • Klub przekazał kondolencje siatkarce i jej rodzinie

Wiktoria Przybyło dołączyła do polickiego zespołu w październiku. Wcześniej występowała w Sokół & Hagric Mogilno. 26-letnia zawodniczka gra na pozycji przyjmującej.

 

ZOBACZ TAKŻE: Nie żyje Jerzy Gebert, legendarny polski dziennikarz sportowy


We wtorek Chemik poinformował o śmierci ojca swojej siatkarki. Komunikat został zamieszczony w mediach społecznościowych klubu.


"Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci taty Wiktorii Przybyło. Wiktorii, rodzinie oraz najbliższym składamy szczere wyrazy współczucia. Dużo siły w tym trudnym dla was czasie" - czytamy.

ZOBACZ TAKŻE WIDEO: TOP 10 akcji ZAKSA Kędzierzyn-Koźle w meczu Aluron CMC Warta Zawiercie - ZAKSA Kędzierzyn-Koźle
Zobacz także

Sensacja w ćwierćfinale PlusLigi! Jurajscy Rycerze pokonani przez ZAKSĘ

