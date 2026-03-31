Klub przekazał smutne wieści. Nie żyje ojciec polskiej siatkarki
Smutne wieści napłynęły z Polic. Zmarł ojciec siatkarki LOTTO Chemika, Wiktorii Przybyło.
Wiktoria Przybyło dołączyła do polickiego zespołu w październiku. Wcześniej występowała w Sokół & Hagric Mogilno. 26-letnia zawodniczka gra na pozycji przyjmującej.
We wtorek Chemik poinformował o śmierci ojca swojej siatkarki. Komunikat został zamieszczony w mediach społecznościowych klubu.
Przejdź na Polsatsport.pl
"Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci taty Wiktorii Przybyło. Wiktorii, rodzinie oraz najbliższym składamy szczere wyrazy współczucia. Dużo siły w tym trudnym dla was czasie" - czytamy.
