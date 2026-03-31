Kosowo - Turcja. Relacja live i wynik na żywo

Damian DomitrzPiłka nożna

Kosowo - Turcji to finał baraży o mistrzostwa świata w USA, Kanadzie i Meksyku. Relacja live i wynik na żywo meczu Kosowo - Turcja na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 20:45.

Kosowo przywita Turcję na stadionie Fadila Vokrriego w Prisztinie. W półfinale gospodarze finału po dramatycznym meczu wyeliminowali Słowację, którą pokonali 4:3. Turcja natomiast skromnie wygrała z Rumunią 1:0. 

 

Kosowianie zanotowali rewelacyjną kampanię w eliminacjach. Rywalizację w grupie B zakończyli na drugim miejscu - wyżej od Szwedów i Słoweńców. Zespół Franco Fody zaliczył tylko jedną porażkę na początku eliminacji ze Szwajcarami (0-4). Później popisali się trzema zwycięstwami i remisem. Teraz stoją przed szansą na swój pierwszy, historyczny awans na mundial. 

 

Turcja czeka na awans na mistrzostwa świata od 24 lat. W 2002 roku byli rewelacją turnieju. W meczu o trzecie miejsce pokonali wówczas gospodarzy, Koreę Południową. To właśnie oni są zdecydowanym faworytem tego finału. Z Kosowem wygrali w ostatnich trzech spotkaniach. 

 

Zwycięzca tego barażu podczas mundialu trafi do grupy D ze Stanami Zjednoczonymi, Australią i Paragwajem. 

 

