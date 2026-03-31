Kosowo - Turcja. Relacja live i wynik na żywo

Kosowo przywita Turcję na stadionie Fadila Vokrriego w Prisztinie. W półfinale gospodarze finału po dramatycznym meczu wyeliminowali Słowację, którą pokonali 4:3. Turcja natomiast skromnie wygrała z Rumunią 1:0.

Kosowianie zanotowali rewelacyjną kampanię w eliminacjach. Rywalizację w grupie B zakończyli na drugim miejscu - wyżej od Szwedów i Słoweńców. Zespół Franco Fody zaliczył tylko jedną porażkę na początku eliminacji ze Szwajcarami (0-4). Później popisali się trzema zwycięstwami i remisem. Teraz stoją przed szansą na swój pierwszy, historyczny awans na mundial.

Turcja czeka na awans na mistrzostwa świata od 24 lat. W 2002 roku byli rewelacją turnieju. W meczu o trzecie miejsce pokonali wówczas gospodarzy, Koreę Południową. To właśnie oni są zdecydowanym faworytem tego finału. Z Kosowem wygrali w ostatnich trzech spotkaniach.

Zwycięzca tego barażu podczas mundialu trafi do grupy D ze Stanami Zjednoczonymi, Australią i Paragwajem.

