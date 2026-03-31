Turcja zagra na mistrzostwach świata! Zadecydował jeden gol

W pierwszej połowie najlepszą okazję do zmienienia wyniku mieli gospodarze. Fisnik Asllani obrócił się z piłką pod polem karnym przeciwników, a następnie oddał bardzo mocny strzał. Ugurcan Cakir musiał się postarać, by sięgnąć futbolówkę. Po jego interwencji piłka odbiła się od poprzeczki. Piłkarze reprezentacji Kosowa nie potrafili wykorzystać okazji.

ZOBACZ TAKŻE: Zmiana trenera w słynnym klubie! Ma pomóc w walce o utrzymanie

Druga część rywalizacji ułożyła się po myśli gości. W 53. minucie dośrodkowanie w "szesnastkę" Kosowa wykorzystał Kerem Akturkoglu. Chociaż gospodarze mieli pretensje do sędziego, ponieważ uważali, że napastnik znajduje się na spalonym, to arbiter nie dopatrzył się w tej sytuacji żadnego nieprzepisowego zachowania.

Już do ostatniego gwizdka żadna z ekip nie była w stanie zmienić wyniku spotkania. Dzięki temu na tegoroczne mistrzostwa świata awansowała Turcja.

Kosowo - Turcja 0:1 (0:1)

Bramka: Kerem Akturkoglu 53

Kosowo: Arijanet Muric - Lumbardh Dellova, Kreshnik Hajrizi, Albian Hajdari (Fidan Aliti 80), Dion Gallapeni - Mergim Vojvoda (Edon Zhegrova 71), Veldin Hodza (Albion Rrahmani 90+1), Elvis Rexhbecaj (Milot Rashica 80), Florent Muslija - Fisnik Asllani, Vedat Muriqi

Turcja: Ugurcan Cakir - Zeki Celik (Mert Muldur 89), Ferdi Kadioglu, Abdulkerim Bardakci, Ozan Kabak - Ismail Yuksek, Hakan Calhanoglu (Eren Elmali 83) - Orkun Kokcu, Arda Guler (Salih Ozcan 83), Kenan Yildiz (Deniz Gul 89) - Kerem Akturkoglu (Baris Alper Yilmaz 68)

AA, Polsat Sport