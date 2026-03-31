Kto będzie lepszy - Polska czy Szwecja? Holenderski dziennikarz wydał werdykt, budzi emocje
Zwycięzca finału baraży pomiędzy Szwecją i Polską uzupełni stawkę zespołów w grupie F i w ostatnim meczu tej fazy zmierzy się z Holendrami. Z tej okazji tamtejsi dziennikarze wzięli pod lupę obie reprezentacje i ocenili, kto byłby trudniejszym rywalem Oranje. Wskazali na Szwedów.
Szwecja - Polska w finale baraży. Kto trafi do grupy F mistrzostw świata?
We wtorek 31 marca na Strawberry Arena w Solnie pod Sztokholmem rozstrzygną się losy awansu na mistrzostwa świata 2026 w piłce nożnej. W finale tej ścieżki barażowej Szwedzi podejmą Polaków i obie drużyny mają swoje argumenty.
Zwycięzca tego meczu zapewni sobie awans na mundial rozgrywany w Stanach Zjednoczonych, Meksyku i Kanadzie, uzupełniając stawkę drużyn w grupie F. W niej są już Holandia, Japonia i Tunezja. Pojedynek barażowy wzbudza więc wielkie emocje również w tych krajach.
Selekcjoner Ronald Koeman woli Szwedów
Selekcjoner reprezentacji Holandii Ronald Koeman na jednej z konferencji prasowych przed meczami towarzyskimi wskazał, że wolałby trafić na Szwedów. Podkreślił, że w ostatnich latach Holendrzy regularnie grali z Polakami i chcieliby teraz zmierzyć się z kimś innym. Wierzymy w to, że życzenie trenera Koemana nie zostanie spełnione i to Polacy zameldują się na mistrzostwach świata.
Szwedzi groźniejszym rywalem od Polski - tak twierdzą dziennikarze z Holandii
Holenderscy dziennikarze Mike Verweij i Jeroen Kapteijns w podcaście "Kick-off" wskazali na to, że to Szwedzi mogą być trudniejszym rywalem dla Holendrów. Ekipa Oranje dobrze zna Polaków, więc tu nie byłoby większych zaskoczeń. Do tego w Szwecji niedawno doszło do zmiany trenera i wydaje się, że kryzys z fazy grupowej eliminacji został zażegnany.
Na koniec Mike Verweij wskazał, że "[...] zarówno Szwecja, jak i Polska nie powinny stanowić żadnego problemu dla reprezentacji Holandii na mundialu [...]". Zdaniem Holendrów nie ma się czego obawiać bez względu na rozstrzygnięcie barażu.
Losy piłkarskiej reprezentacji Polski rozstrzygną się we wtorkowy wieczór na Strawberry Arena w Solnie pod Sztokholmem. Faworytami ekspertów są Szwedzi, którzy mogą liczyć na atut własnego boiska i żywiołowy doping kibiców. Czy podopieczni Jana Urbana zdołają ich powstrzymać i awansują na mundial?