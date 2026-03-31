Kto zastąpi Marcina Janusza w siatkarskiej reprezentacji Polski? Oto kandydaci!

31-letni Janusz od dłuższego czasu cierpiał na problemy zdrowotne, co spowodowało, że zabrakło go m.in. w kadrze na mistrzostwa świata na Filipinach. Kibice, eksperci oraz dziennikarze doskonale znają jego kłopoty z plecami, ale okazuje się, że powodem zakończenia kariery jest coś o wiele poważniejszego. Rozgrywający przyznał, że choruje na zwłóknienie wątroby drugiego stopnia.

31-latek to czołowa postać reprezentacji Polski ostatnich lat i zarazem jeden z najbardziej utytułowanych siatkarzy w naszym kraju. Na jego koncie znajdują się m.in. złote medale mistrzostw Europy i Ligi Narodów oraz srebro igrzysk olimpijskich i mistrzostw świata.

Do tego należy dodać dwa triumfy w Lidze Mistrzów z ZAKSĄ Kędzierzyn-Koźle i dwa mistrzostwa Polski, które wywalczył z PGE Skrą Bełchatów oraz ZAKSĄ. Trzykrotnie cieszył się z triumfu w Pucharze Polski i dwukrotnie w Superpucharze Polski. Grał ponadto w AZS-ie Częstochowa, Effectorze Kielce i Treflu Gdańsk. Obecnie jest zawodnikiem Asseco Resovii Rzeszów.

Kto zastąpi Janusza w kadrze? Oto nazwiska!

Temat pozycji rozgrywającego reprezentacji Polski został poruszony w najnowszym wydaniu Polsat SiatCast. Jakub Bednaruk i Marek Magiera przeanalizowali, kto mógłby wypełnić lukę w kadrze Nikoli Grbicia. W studio padło kilka znanych nazwisk: Marcina Komendy, Jana Firleja czy Grzegorza Łomacza.

W rozmowie pojawiło się także kilka nieco mniej znanych, ale bardzo perspektywicznych zawodników. Bednaruk wskazał m.in. na 18-letniego rozgrywającego Trefla Gdańsk, Filipa Falkowskiego. Prócz niego, wśród wymienionych znaleźli się zawodnik KPS-u Siedlce Marcel Bakaj, Błażej Bień z BKS-u Bydgoszcz i Maciej Drąg z SMS-u PZPS-u Spała.

Reprezentacja Polski rozpocznie przygotowania do sezonu na przełomie kwietnia i maja. Docelową imprezą tego lata są wrześniowe mistrzostwa Europy.

