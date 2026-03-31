Liga Mistrzów siatkarzy. Ćwierćfinały. Wyniki i skróty meczów (WIDEO)
Ćwierćfinałowa rywalizacja toczy się o awans do turnieju finałowego siatkarskiej Ligi Mistrzów. Aluron CMC Warta Zawiercie, Asseco Resovia, Bogdanka LUK Lublin i PGE Projekt Warszawa to cztery drużyny z Polski, które znalazły się w czołowej ósemce Europy. Jak zaprezentowały się w 1/4 finału? Sprawdź wyniki i zobacz skróty meczów ćwierćfinałowych Ligi Mistrzów siatkarzy.
Asseco Resovia Rzeszów - Ziraat Bankkart Ankara. Skrót meczu
Ziraat Bankkart Ankara - Asseco Resovia Rzeszów. Skrót meczu
Cucine Lube Civitanova - Aluron CMC Warta Zawiercie. Skrót meczu
PGE Projekt Warszawa - Bogdanka LUK Lublin. Skrót meczu
Guaguas Las Palmas - Sir Sicoma Monini Perugia. Skrót meczu
Asseco Resovia w pierwszym meczu przegrała u siebie z tureckim Ziraatem Bankkart Ankara 0:3. Drużyna Tomasza Fornala powtórzyła ten wynik w rewanżu u siebie, już po dwóch setach pieczętując awans do turnieju finałowego.
Zwycięzcy dwumeczów wywalczą awans do turnieju finałowego. Zostanie on rozegrany w Turynie, w dniach 16-17 maja.
Transmisje spotkań Ligi Mistrzów siatkarzy na sportowych antenach Polsatu i na Polsat Box Go.
Wyniki meczów ćwierćfinałowych Ligi Mistrzów siatkarzy:
2026-03-24: PGE Projekt Warszawa – Bogdanka LUK Lublin 3:1 (25:14, 23:25, 26:24, 25:20)
2026-04-01: Bogdanka LUK Lublin – PGE Projekt Warszawa (środa, godzina 17.45; transmisja – Polsat Sport 1, Polsat Sport Extra 2)
