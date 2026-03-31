Trzy sety walki! Polski tenisista gra dalej w turnieju

Spotkanie od początku było niezwykle wyrównane. Zawodnicy utrzymywali swoje podanie i losy pierwszego seta rozstrzygnęły się w tie-breaku. W tym skuteczniejszy był Polak, który wygrał decydującego gema 7-3 i objął prowadzenie w całym meczu.

Co nie udało się obu zawodnikom w pierwszej partii i przez sporą część drugiej, wyszło Cerundolo w ósmym gemie drugiego seta - wówczas byliśmy świadkami pierwszego przełamania. Zaraz potem reprezentant Argentyny utrzymał swój serwis i wygrał seta 6:3, doprowadzając do remisu.

Na początku decydującego seta Majchrzak po raz pierwszy przełamał rywala. W kolejnych gemach Polak wzorowo utrzymywał swój serwis i wygrał 6:3, tym samym triumfując w całym spotkaniu 2:1 i wywalczając awans do drugiej rundy turnieju w Maroku.

Triumfator meczu Majchrzak - Cerundolo w kolejnej rundzie zagra z lepszym ze starcia Henrique Rocha - Marco Trungelliti.

Kilka dni temu Majchrzak awansował na rekordowe w swojej karierze miejsce w rankingu ATP. Polski tenisista aktualnie zajmuje 53. pozycję w zestawieniu najlepszych tenisistów na świecie.

Kamil Majchrzak - Juan Manuel Cerundolo 7:6 (7-3), 3:6, 6:3

