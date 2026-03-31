Mistrzostwa świata 2026. Kto zagra w grupie C?

Już 11 czerwca rozpoczną się mistrzostwa świata 2026 w piłce nożnej. Jakie reprezentacje zmierzą się ze sobą w grupie C tego mundialu? Sprawdźcie poniżej.

Banery promocyjne Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej 2026 z logotypem turnieju i pucharem
fot: PAP
MŚ 2026 zbliżają się wielkimi krokami. Gospodarzami mundialu będą aż trzy kraje - Stany Zjednoczone, Kanada i Meksyk. W turnieju udział weźmie 48 drużyn. Zostały one przydzielone do 12 grup.

 

Turniej rozpocznie się 11 czerwca. W meczu otwarcia Meksyk podejmie Republikę Południowej Afryki. Faza grupowa potrwa do 27 czerwca, czyli ponad dwa tygodnie.

 

Następnie rozegrane zostaną spotkania 1/16, 1/8, 1/4, 1/2 finału, a także finał i mecz o trzecie miejsce. Mistrzostwa zakończą się 19 lipca.

Brazylia

Maroko

Szkocja

Haiti

