MŚ 2026 zbliżają się wielkimi krokami. Gospodarzami mundialu będą aż trzy kraje - Stany Zjednoczone, Kanada i Meksyk. W turnieju udział weźmie 48 drużyn. Zostały one przydzielone do 12 grup.

Turniej rozpocznie się 11 czerwca. W meczu otwarcia Meksyk podejmie Republikę Południowej Afryki. Faza grupowa potrwa do 27 czerwca, czyli ponad dwa tygodnie.

Następnie rozegrane zostaną spotkania 1/16, 1/8, 1/4, 1/2 finału, a także finał i mecz o trzecie miejsce. Mistrzostwa zakończą się 19 lipca.

Mistrzostwa świata 2026. Kto zagra w grupie H?

Hiszpania

Urugwaj

Arabia Saudyjska

Republika Zielonego Przylądka

