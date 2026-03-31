Napastnik Barcelony nie zagra w meczu Szwecja - Polska! Szokująca decyzja selekcjonera
Roony Bardghji nie zagra w meczu Szwecja - Polska w finale baraży MŚ 2026. Decyzją selekcjonera reprezentacji Szwecji, napastnik Barcelony nie znalazł się w kadrze meczowej na to spotkanie.
W dzień meczowy na stronie UEFA pojawiają się kadry meczowe na wieczorne spotkania. W przypadku reprezentacji Polski wiadomo, że poza kadrą na starcie ze Szwecją znaleźli się Bartosz Mrozek i Arkadiusz Pyrka.
Niespodziewanie poza kadrą Szwecji znaleźli się natomiast Roony Bardghji i Herman Johansson.
Dziwić może zwłaszcza brak skrzydłowego Barcelony. Bardghji to wielki talent szwedzkiej piłki, a w tym sezonie w barwach Blaugrany rozegrał 22 mecze, strzelając dwa gole i notując cztery bramkowe podania.
Wtorkowy finał barażu eliminacji MŚ Szwecja - Polska w Sztokholmie rozpocznie się o godz. 20.45.
Od czasu grudniowego losowania MŚ 2026 wiadomo, że triumfator „polskiej" ścieżki barażowej trafi do mundialowej grupy F, gdzie jego rywalami będą Holandia, Japonia i Tunezja.