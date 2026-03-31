Nie żyje 98-krotny reprezentant kraju. Był prawdziwą legendą piłki nożnej

Problemy zdrowotne Michajłowa rozpoczęły się pod koniec 2025 roku. Wówczas mężczyzna doznał udaru. Nigdy nie wrócił już do zdrowia. Zmarł we wtorek 31 marca.

ZOBACZ TAKŻE: Klub przekazał smutne wieści. Nie żyje ojciec polskiej siatkarki

Informację o śmierci byłego piłkarza potwierdził m.in. jego były klub, Reading FC.

"Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci byłego zawodnika Royal Borisława Michajłowa w wieku 63 lat. Boris, legenda bułgarskiej piłki nożnej, dołączył do Elm Park w 1995 roku za rekordową w historii klubu kwotę i rozegrał w barwach klubu 24 mecze. W tym trudnym czasie łączymy się w smutku z jego przyjaciółmi i rodziną" - napisano w komunikacie.

Michajłow, syn bramkarza najpopularniejszego bułgarskiego klubu Lewskiego Sofia Bisera Michajłowa, jest uważany za najlepszego zawodnika na tej pozycji w piłce nożnej tego kraju. Karierę zaczynał w Lewskim Sofia, potem spędził długie lata za granicą – najdłużej w Portugalii.

Bułgarski bramkarz był bohaterem kadry, która sensacyjnie wywalczyła awans do półfinału mistrzostw świata w 1994 roku. W nim jego zespół uległ Włochom 1:2. Później, w walce o trzecie miejsce, Bułgarzy musieli uznać wyższość Szwecji (0:4). Łącznie w barwach narodowych Michajłow wystąpił 98 razy.

Po zakończeniu kariery Michajłow został prezesem Bułgarskiego Związku Piłki Nożnej. Na czele BZPN stanął w październiku 2005 r., a kadencję zakończył w 2024 roku.

