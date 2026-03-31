Nie żyje 98-krotny reprezentant kraju. Był prawdziwą legendą piłki nożnej
Tragiczna informacja napłynęła z zagranicy. Zmarł Borisław Michajłow. Legendarny bramkarz reprezentacji Bułgarii miał 63 lata.
- Zmarł Borisław Michajłow - były legendarny bramkarz bułgarskiej reprezentacji w wieku 63 lat
- Problemy zdrowotne byłego piłkarza rozpoczęły się pod koniec 2025 roku po udarze
- Jego śmierć potwierdził m.in były klub Reading FC, w którym grał w latach 90
- Michajłow był synem bramkarza Lewskiego Sofia, a sam uważany jest za najlepszego zawodnika na tej pozycji w Bułgarii
- Karierę seniorską rozpoczął w Lewskim Sofia, a następnie grał przez wiele lat za granicą
- Michajłow był kluczową postacią reprezentacji Bułgarii, która sensacyjnie dotarła do półfinału mistrzostw świata w 1994 roku
- Po zakończeniu kariery piłkarskiej objął stanowisko prezesa Bułgarskiego Związku Piłki Nożnej
Problemy zdrowotne Michajłowa rozpoczęły się pod koniec 2025 roku. Wówczas mężczyzna doznał udaru. Nigdy nie wrócił już do zdrowia. Zmarł we wtorek 31 marca.
ZOBACZ TAKŻE: Klub przekazał smutne wieści. Nie żyje ojciec polskiej siatkarki
Informację o śmierci byłego piłkarza potwierdził m.in. jego były klub, Reading FC.
"Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci byłego zawodnika Royal Borisława Michajłowa w wieku 63 lat. Boris, legenda bułgarskiej piłki nożnej, dołączył do Elm Park w 1995 roku za rekordową w historii klubu kwotę i rozegrał w barwach klubu 24 mecze. W tym trudnym czasie łączymy się w smutku z jego przyjaciółmi i rodziną" - napisano w komunikacie.
Michajłow, syn bramkarza najpopularniejszego bułgarskiego klubu Lewskiego Sofia Bisera Michajłowa, jest uważany za najlepszego zawodnika na tej pozycji w piłce nożnej tego kraju. Karierę zaczynał w Lewskim Sofia, potem spędził długie lata za granicą – najdłużej w Portugalii.
Bułgarski bramkarz był bohaterem kadry, która sensacyjnie wywalczyła awans do półfinału mistrzostw świata w 1994 roku. W nim jego zespół uległ Włochom 1:2. Później, w walce o trzecie miejsce, Bułgarzy musieli uznać wyższość Szwecji (0:4). Łącznie w barwach narodowych Michajłow wystąpił 98 razy.
Po zakończeniu kariery Michajłow został prezesem Bułgarskiego Związku Piłki Nożnej. Na czele BZPN stanął w październiku 2005 r., a kadencję zakończył w 2024 roku.