Niepokojące sygnały z Resovii. Ich przyszłość w Lidze Mistrzów stoi pod znakiem zapytania

Siatkówka

Po domowej porażce 0:3 z Ziraatem Bankasi Ankara siatkarze Asseco Resovii Rzeszów są w bardzo trudnej sytuacji. Nie składają jednak broni i w Ankarze chcą powalczyć o odwrócenie losów rywalizacji. Jak maluje się ich przyszłość w Lidze Mistrzów?

Grupa siatkarzy w białych strojach z czerwonymi pasami, świętująca na boisku siatkarskim.
fot. Cyfrasport
Siatkarze Asseco Resovii Rzeszów

Pierwsze spotkanie pod dyktando Turków


Ten dwumecz ćwierćfinałowy rozpoczął się 25 marca w Rzeszowie. Jeszcze przed pierwszym meczem faworytami byli Turcy, jednak kibice Asseco Resovii liczyli na to, że ich ulubieńcy przeciwstawią się rywalom.

 

Spotkanie było wyrównane, jednak w decydujących momentach skuteczniejsi byli siatkarze z Ankary. To oni wygrali 3:0, a jednym z najlepszych graczy na boisku był Tomasz Fornal. Rzeszowianie najbliżej wygranego seta byli w drugiej partii, w której prowadzili już 23:20. Niestety przegrali pięć kolejnych piłek.

 

Pewne zwycięstwo w PlusLidze napawa optymizmem


Po porażce w Lidze Mistrzów siatkarze Asseco Resovii szybko się zrehabilitowali i odnieśli cenne zwycięstwo w PlusLidze. Na otwarcie ćwierćfinałów w lidze polskiej pokonali u siebie 3:0 Indykpol AZS Olsztyn i wykonali ważny krok w kierunku awansu.

 

To napawa optymizmem przed wyjazdem do Turcji, gdzie jednak poziom trudności znacznie wzrośnie. Pierwsze spotkanie wskazało na to, że Ziraat Bankasi Ankara walczyłby o mistrzostwo Polski, dlatego pokonanie rywala tej rangi to nie lada wyzwanie.

 

Jaka przyszłość czeka Asseco Resovię w Lidze Mistrzów?


Przyszłość Asseco Resovii w obecnej edycji Ligi Mistrzów stoi pod znakiem zapytania. Rzeszowianie jadą do Ankary i potrzebują wyjazdowego zwycięstwa 3:0 lub 3:1, aby doprowadzić do złotego seta. Każdy inny wynik oznaczać będzie pożegnanie Rzeszowian z rozgrywkami i możliwość skupienia się w stu procentach na krajowym podwórku.

 

Gdzie oglądać mecz Ziraat - Asseco Resovia?

 

Transmisja TV i stream online meczu Ziraat Bankkart Ankara - Asseco Resovia Rzeszów we wtorek 31 marca od godz. 17:45 w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Extra 2 i na Polsat Box Go.

Ziraat Bankkart Ankara - Asseco Resovia. Kto w półfinale LM?
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: TOP 10 akcji ZAKSA Kędzierzyn-Koźle w meczu Aluron CMC Warta Zawiercie - ZAKSA Kędzierzyn-Koźle
Zobacz także

Sensacja w ćwierćfinale PlusLigi! Jurajscy Rycerze pokonani przez ZAKSĘ

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 