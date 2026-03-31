Niepokojące sygnały z Resovii. Ich przyszłość w Lidze Mistrzów stoi pod znakiem zapytania

Pierwsze spotkanie pod dyktando Turków



Ten dwumecz ćwierćfinałowy rozpoczął się 25 marca w Rzeszowie. Jeszcze przed pierwszym meczem faworytami byli Turcy, jednak kibice Asseco Resovii liczyli na to, że ich ulubieńcy przeciwstawią się rywalom.

Spotkanie było wyrównane, jednak w decydujących momentach skuteczniejsi byli siatkarze z Ankary. To oni wygrali 3:0, a jednym z najlepszych graczy na boisku był Tomasz Fornal. Rzeszowianie najbliżej wygranego seta byli w drugiej partii, w której prowadzili już 23:20. Niestety przegrali pięć kolejnych piłek.

Pewne zwycięstwo w PlusLidze napawa optymizmem



Po porażce w Lidze Mistrzów siatkarze Asseco Resovii szybko się zrehabilitowali i odnieśli cenne zwycięstwo w PlusLidze. Na otwarcie ćwierćfinałów w lidze polskiej pokonali u siebie 3:0 Indykpol AZS Olsztyn i wykonali ważny krok w kierunku awansu.

To napawa optymizmem przed wyjazdem do Turcji, gdzie jednak poziom trudności znacznie wzrośnie. Pierwsze spotkanie wskazało na to, że Ziraat Bankasi Ankara walczyłby o mistrzostwo Polski, dlatego pokonanie rywala tej rangi to nie lada wyzwanie.

Jaka przyszłość czeka Asseco Resovię w Lidze Mistrzów?



Przyszłość Asseco Resovii w obecnej edycji Ligi Mistrzów stoi pod znakiem zapytania. Rzeszowianie jadą do Ankary i potrzebują wyjazdowego zwycięstwa 3:0 lub 3:1, aby doprowadzić do złotego seta. Każdy inny wynik oznaczać będzie pożegnanie Rzeszowian z rozgrywkami i możliwość skupienia się w stu procentach na krajowym podwórku.

Gdzie oglądać mecz Ziraat - Asseco Resovia?

Transmisja TV i stream online meczu Ziraat Bankkart Ankara - Asseco Resovia Rzeszów we wtorek 31 marca od godz. 17:45 w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Extra 2 i na Polsat Box Go.

Polsat Sport