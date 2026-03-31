Niespodziewany ruch Szwedów przed finałem z Polską. Tuż przed starciem zapadła decyzja

We wtorek 31 marca w szwedzkiej Solnie rozstrzygną się losy reprezentacji Polski. Ta stanie przed szansą wywalczenia awansu na mistrzostwa świata 2026, jednak musi pokonać Szwedów. Gospodarze podjęli ważną decyzję i tuż przed finałem baraży zdecydowali się na niespodziewany ruch.

fot. Cyfrasport
W półfinale ścieżki barażowej Polacy pokonali 2:1 Albanię, choć do przerwy przegrywali 0:1. Na PGE Narodowym w Warszawie pokazali jednak charakter. Odwrócili losy spotkania i po golach Roberta Lewandowskiego i Piotra Zielińskiego zapewnili sobie awans do decydującego starcia.

 

Odbędzie się ono 31 marca na Strawberry Arena w Solnie pod Sztokholmem. Od wielu lat to dom reprezentacji Szwecji. 

 

Polska zajęła 3. miejsce na Mistrzostwach Świata w piłce nożnej
Niespodziewany ruch Szwedzkiej Federacji Piłki Nożnej


Przed nami finał baraży, który zadecyduje o awansie na mundial. Tuż przed nim władze Szwedzkiej Federacji Piłki Nożnej zdecydowały się na niespodziewany ruch. Kompleksowo wymieniono nawierzchnię na stadionie Strawberry Arena. Położono nową, hybrydową murawę. Składa się ona z 80-90 proc. trawy naturalnej i 5-20 proc. sztucznych włókien.

 

Zadbano o to, aby była to nawierzchnia najwyższej jakości, co ma umożliwić piłkarzom grę podaniami po ziemi oraz zmniejszyć ryzyko ewentualnych urazów. Dla wielu polskich piłkarzy będzie to nowość, ponieważ na co dzień grają przede wszystkim na naturalnej nawierzchni. Przed meczem jest to mały handicap dla gospodarzy.

 

Polacy po oficjalnym treningu w Solnie


Piłkarze reprezentacji Polski szansę na zapoznanie się z nową nawierzchnią w Solnie otrzymali w poniedziałkowe popołudnie. Dokładnie o 17:30 rozpoczęli oficjalny trening przed meczem ze Szwecją.

 

W naszej drużynie panuje bojowa atmosfera. Widać koncentrację na zadaniu, jakim jest awans na mundial 2026 rozgrywany w Stanach Zjednoczonych, Meksyku i Kanadzie. Niespodziewana zmiana murawy nie powinna być dla Polaków wyzwaniem.

 

Kiedy mecz Szwecja-Polska?


Spotkanie Szwecja-Polska odbędzie się we wtorek 31 marca. Pierwszy gwizdek sędziego zaplanowano na godzinę 20:45.

ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Włochy - Irlandia Północna. Skrót meczu
Zobacz także

Baraże MŚ 2026: Wyniki i skróty półfinałowych spotkań (WIDEO)

