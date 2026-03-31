Piotr Borys: Mamy potencjał, by zabiegać o igrzyska olimpijskie w 2040 roku

Kongres to przede wszystkim miejsce spotkań i dyskusji. Sekretarz stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki podkreślił, że ta branżowa integracja oraz dotychczasowe doświadczenia w organizacji wielkich imprez stanowią solidny fundament do tego, by realnie myśleć o organizacji igrzysk olimpijskich w 2040 roku w Polsce.

- Całe środowisko może się tu spotkać, co sprzyja wymianie cennych doświadczeń związanych z organizacją największych wydarzeń sportowych w Polsce. Takie imprezy jak Euro 2012, mistrzostwa Europy w lekkoatletyce czy mistrzostwa świata w siatkówce pokazują, że mamy ogromne możliwości i potencjał, by świadomie zabiegać o igrzyska olimpijskie w 2040 roku. Prowadzimy przygotowania w szerokiej grupie strategicznej właśnie po to, by udowodnić, że polski sport potrafi grać do jednej bramki i że stać nas na zorganizowanie tak wielkiego wydarzenia w naszym kraju - powiedział Borys.

Borys zaznaczył, że projekt ten musi nieść za sobą znacznie głębszą wartość i stać się się impulsem do trwałej zmiany prozdrowotnych nawyków całego społeczeństwa.

- Jeżeli powiążemy organizację igrzysk olimpijskich nie tylko z promocją naszego pięknego kraju, ale przede wszystkim z wielką zmianą nastawienia do sportu, ruchu i zdrowia, a jednocześnie pokażemy nasz świetny rozwój gospodarczy i turystyczny, to z takim założeniem projektowym możemy realnie walczyć o zwycięstwo. Zależy nam na tym, aby połączyć igrzyska z wielką zmianą mentalnościową społeczeństwa - zaznaczył sekretarz stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki.

Nie ma on wątpliwości, że nasz kraj posiada wszelkie niezbędne atuty, by stać się gospodarzem imprezy tej rangi, a za naszą kandydaturą przemawia dynamiczny rozwój i sprawdzona infrastruktura.

- Jesteśmy krajem, który doskonale sprawdził się już przy organizacji wielkich imprez, takich jak Euro 2012 czy mistrzostwa świata w siatkówce. Mamy piękne państwo z bardzo dobrze rozwiniętą infrastrukturą. Nasze miasta, Warszawa, Kraków, Poznań, Gdańsk, Łódź czy Gliwice, dysponują ogromnym potencjałem. Jesteśmy liderem Europy Środkowo-Wschodniej pod względem gospodarczym i mamy za sobą udaną transformację społeczną. Teraz musimy pokazać światu to, co najważniejsze, czyli: naszą współpracę, spójność i ludzi niezmiennie głodnych sukcesu - zakończył Borys.

