Piotr Pykel: Powinniśmy podpatrywać inne wzorce promowania sportu wśród dzieci i młodzieży

Zastępca Dyrektora ds. Sportu Telewizji Polsat odpowiedział m.in. na pytanie, jaka jest rola telewizji sportowej w partnerstwie pomiędzy sportem a biznesem.

- Sport i biznes mówią mówić w dzisiejszych czasach jednym językiem. Nie ma sportu wyczynowego na bardzo wysokim poziomie bez biznesu, bez mediów, bez nowoczesnych sponsorów rozumiejących, co sport może przynieść i społeczeństwu, i marce biznesowej - powiedział. - Jaka jest w tym rola telewizji sportowej? Musimy jak najlepiej pokazywać sukcesy naszych sportowców, wydarzenia sportowe na najwyższym poziomie. Do tego potrzebni są oczywiście reklamodawcy, sponsorzy. Nie jest tajemnicą, że ceny praw do najważniejszych rozgrywek - one systematycznie rosną. W tym biegnącym do przodu w szaleńczym tempie świecie rola telewizji jest taka, by pokazywać jak najlepiej, ale z biznesem musi współpracować, żeby pokazywać sukcesy sportowców.

Czy takie spotkania ułatwiają pozyskiwanie kontaktów i sponsorów, sprzyjają rozwojowi telewizji?

- Świetnie, że taki kongres istnieje i bardzo dobrze się rozwija. Byłem ostatnio na podobnym kongresie w Londynie, gdzie było mnóstwo gości z całego świata, ale tutaj poziom jest bardzo wysoki, europejski. To miejsce, gdzie spotykają się media, sponsorzy, reklamodawcy, przedstawiciele związków sportowych, organizatorzy imprez. Możemy porozmawiać i wymieniać się doświadczeniami, ale jest też mnóstwo inspiracji, by rozwijać się w sektorze sportowym i biznesie - ocenił.

Rolą telewizji jest również zachęcanie młodzieży do uprawiania sportu, szerzenie zdrowego trybu życia.

- To jest system naczyń połączonych. Młodych ludzi najlepiej można zachęcać do sportu poprzez jak najlepsze pokazywanie tego, co sport przynosi - emocje, rywalizacje, systematyczna praca, by odnieść sukces. Sukcesy naszych drużyn czy naszych sportowców są absolutnie konieczne. To niezbędne, żeby młodzież sportem się pasjonowała i do niego się garnęła - przyznał. - Ostatnie badania dotyczące aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży są dosyć niepokojące. Taka jest rola telewizji, by do sportu zachęcać, by promować dyscypliny także te mniej oczywiste, by młodzi ludzie mieli możliwość wyboru i mogli się sprawdzić od najmłodszego wieku w rywalizacji sportowej.

Jak zachęcać dzieci i młodzież do uprawiania sportu?

- Budowanie modelu powinno zacząć się od tego, by popatrzeć na wzorce już istniejące, bo jesteśmy świeżo po Igrzyskach Olimpijskich, gdzie Norwegowie, którzy są małym narodem, odnieśli gigantyczny sukces. Mówi się, że to może być również rok Norwegii na piłkarskim mundialu. Bodo/Glimt grało świetnie w rozgrywkach Ligi Mistrzów. Są wzorce skandynawskie, włoskie czy holenderskie, gdzie można wiele podpatrzeć i zaadaptować do polskich warunków - zakończył.

