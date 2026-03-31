PLS 1. Liga: Nowak-Mosty MKS Będzin - CUK Anioły Toruń. Relacja live i wynik na żywo

Siatkówka

W ostatniej kolejce fazy zasadniczej Nowak-Mosty MKS Będzin zagra z CUK Aniołami Toruń. Relacja live i wynik na żywo meczu Nowak-Mosty MKS Będzin - CUK Anioły Toruń na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 18:00.

W 30. kolejce PLS 1. Ligi Nowak-Mosty MKS Będzin zagra z CUK Aniołami Toruń. Poprzedni mecz rozegrany w 15. kolejce drużyna z Będzina zwyciężyła 3:1. Wyniki w setach - 26:28, 23:25, 25:23, 20:25. MVP zdobył przyjmujący Będzina, Maciej Ptaszyński.

 

W sezonie 2025/26 wystartowało szesnaście drużyn. Do fazy play-off wchodzi osiem zespołów. CUK Anioły obecnie zajmują 2. miejsce w tabeli. Ich los przesądzi środowy mecz oraz nadchodzące spotkanie GKS Katowice ze Stal Nysą (drużyny zajmują kolejno pierwsze i trzecie miejsce).

 

MKS Będzin znajduje się na piątym miejscu. Miejsce w tabeli zadecyduje o przeciwniku drużyn w ćwierćfinale fazy play-off. Wiadomo już, że KS Necko Augustów i KS Sparta Grodzisk Mazowiecki spadną po zakończeniu rozgrywek do drugiej ligi. SMS PZPS Spała jest wykluczona z drużyn spadkowych.

 

W środę 1 kwietnia zagrają również: 

 

KS Necko Augustów - SMS PZPS Spała o godz. 18:00,

PIERROT Czarni Radom - KS Sparta Grodzisk Mazowiecki o godz. 18:00,

KKS Mickiewicz Kluczbork - Karton-Pak Astra Nowa Sól o godz. 18:00,

KPS Siedlce - PZL LEONARDO Avia Świdnik o godz. 18:00,

MCKiS Jaworzno - BKS Bydgoszcz o godz. 18:30.

jp, Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
CUK ANIOŁY TORUŃNOWAK MOSTY MKS BĘDZINPLS 1 LIGASIATKOWKASIATKÓWKA

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 