W 30. kolejce PLS 1. Ligi Nowak-Mosty MKS Będzin zagra z CUK Aniołami Toruń. Poprzedni mecz rozegrany w 15. kolejce drużyna z Będzina zwyciężyła 3:1. Wyniki w setach - 26:28, 23:25, 25:23, 20:25. MVP zdobył przyjmujący Będzina, Maciej Ptaszyński.

W sezonie 2025/26 wystartowało szesnaście drużyn. Do fazy play-off wchodzi osiem zespołów. CUK Anioły obecnie zajmują 2. miejsce w tabeli. Ich los przesądzi środowy mecz oraz nadchodzące spotkanie GKS Katowice ze Stal Nysą (drużyny zajmują kolejno pierwsze i trzecie miejsce).

MKS Będzin znajduje się na piątym miejscu. Miejsce w tabeli zadecyduje o przeciwniku drużyn w ćwierćfinale fazy play-off. Wiadomo już, że KS Necko Augustów i KS Sparta Grodzisk Mazowiecki spadną po zakończeniu rozgrywek do drugiej ligi. SMS PZPS Spała jest wykluczona z drużyn spadkowych.

Początek o godzinie 18:00.

W środę 1 kwietnia zagrają również:

KS Necko Augustów - SMS PZPS Spała o godz. 18:00,

PIERROT Czarni Radom - KS Sparta Grodzisk Mazowiecki o godz. 18:00,

KKS Mickiewicz Kluczbork - Karton-Pak Astra Nowa Sól o godz. 18:00,

KPS Siedlce - PZL LEONARDO Avia Świdnik o godz. 18:00,

MCKiS Jaworzno - BKS Bydgoszcz o godz. 18:30.

