Podwójne szczęście byłej wiceliderki rankingu WTA! Co za ogłoszenie

Tenis

Petra Kvitova, która niedawno zakończyła sportową karierę, przekazała w mediach społecznościowych radosną nowinę. Czeszka po raz kolejny została mamą. Tym razem urodziła bliźniaczki.

Kobieta grająca w tenisa na korcie ziemnym, z widocznym ruchem podczas uderzenia rakietą. W rogu zdjęcie noworodka.
fot. PAP/EPA, Instagram Petra Kvitova
Petra Kvitova urodziła bliźniaczki

Największe sukcesy Czeszki to dwa zwycięstwa w Wimbledonie - w 2011 i 2014 roku. W 2011 wygrała też Turniej Mistrzyń, a pięć lat później wywalczyła brązowy medal na igrzyskach olimpijskich w Rio de Janeiro. W światowym rankingu osiągnęła pozycję wiceliderki, a także pomogła czeskiej reprezentacji zdobyć sześć trofeów w Pucharze Federacji, znanym obecnie jako Puchar Billie Jean King.

 

Na swoim koncie Kvitova ma 31 wygranych turniejów cyklu WTA. 

 

Utytułowana zawodniczka w sierpniu 2025 roku zakończyła sportową karierę. Wiele sukcesów święci jednak również prywatnie. 36-latka jest mamą dwuletniego Piotra. Teraz chłopiec doczekał się rodzeństwa: dwóch siostrzyczek - Emmy i Elli. 

 

"Emma & Ella 30.03.2026" - podpisała najnowsze zdjęcie Czeszka. 

 

Kvitova jest członkinią Czeskiego Klubu Fair Play w Czeskim Komitecie Olimpijskim.

KP, Polsat Sport
