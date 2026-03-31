Podwójne szczęście byłej wiceliderki rankingu WTA! Co za ogłoszenie

Największe sukcesy Czeszki to dwa zwycięstwa w Wimbledonie - w 2011 i 2014 roku. W 2011 wygrała też Turniej Mistrzyń, a pięć lat później wywalczyła brązowy medal na igrzyskach olimpijskich w Rio de Janeiro. W światowym rankingu osiągnęła pozycję wiceliderki, a także pomogła czeskiej reprezentacji zdobyć sześć trofeów w Pucharze Federacji, znanym obecnie jako Puchar Billie Jean King.

Na swoim koncie Kvitova ma 31 wygranych turniejów cyklu WTA.

Utytułowana zawodniczka w sierpniu 2025 roku zakończyła sportową karierę. Wiele sukcesów święci jednak również prywatnie. 36-latka jest mamą dwuletniego Piotra. Teraz chłopiec doczekał się rodzeństwa: dwóch siostrzyczek - Emmy i Elli.

"Emma & Ella 30.03.2026" - podpisała najnowsze zdjęcie Czeszka.

Kvitova jest członkinią Czeskiego Klubu Fair Play w Czeskim Komitecie Olimpijskim.

