Podział na grupy mistrzostw świata 2026. Na kogo może trafić Polska?
Już we wtorek, 31 marca, rozegrane zostaną finały europejskich baraży o awans na mistrzostwa świata 2026. Szansę na udział w turnieju wciąż ma między innymi reprezentacja Polski. Z kim mogą zmierzyć się Biało-Czerwoni podczas mundialu i jak wygląda podział na grupy? Sprawdźcie poniżej.
We wtorek polscy piłkarze zagrają na wyjeździe ze Szwecją o awans na mistrzostwa świata w USA, Kanadzie i Meksyku.
W pozostałych parach europejskich baraży Bośnia i Hercegowina zmierzy się z Włochami, Kosowo z Turcją, a Czechy z Danią.
Ze Starego Kontynentu awans wcześniej uzyskali zwycięzcy grup eliminacyjnych: Niemcy, Szwajcaria, Szkocja, Francja, Hiszpania, Portugalia, Holandia, Austria, Norwegia, Belgia, Anglia i Chorwacja.
Baraże międzykontynentalne zaplanowano natomiast w Meksyku. W Guadalajarze Demokratyczna Republika Konga zagra z Jamajką, a w Monterrey Irak z Boliwią.
Grudniowe losowanie przesądziło o tym, do których grup turnieju finałowego trafią zwycięzcy baraży. Na Polskę w grupie F czekają: Holandia, która była też rywalem Biało-Czerwonych w eliminacjach, a także Japonia i Tunezja.
Mundial rozegrany zostanie w dniach 11 czerwca - 19 lipca. Po raz pierwszy w historii weźmie w nim udział 48 drużyn.
Podział na grupy Mistrzostw Świata 2026. Na kogo może trafić Polska?
Grupa A:
Meksyk
Republika Południowej Afryki
Korea Południowa
Zwycięzca finału baraży - Dania/Czechy
Grupa B:
Szwajcaria
Katar
Kanada
Zwycięzca finału baraży - Włochy/Bośnia i Hercegowina
Grupa C:
Brazylia
Maroko
Szkocja
Haiti
Grupa D:
USA
Australia
Paragwaj
Zwycięzca finału baraży - Turcja/Kosowo
Grupa E:
Niemcy
Ekwador
Wybrzeże Kości Słoniowej
Curacao
Grupa F:
Holandia
Japonia
Tunezja
Zwycięzca finału baraży - Polska/Szwecja
Grupa G:
Belgia
Iran
Egipt
Nowa Zelandia
Grupa H:
Hiszpania
Urugwaj
Arabia Saudyjska
Republika Zielonego Przylądka
Grupa I:
Francja
Senegal
Norwegia
Zwycięzca finału baraży - Boliwia/Irak
Grupa J:
Argentyna
Austria
Algieria
Jordania
Grupa K:
Portugalia
Kolumbia
Uzbekistan
Zwycięzca finału baraży - Jamajka/DR Konga
Grupa L:
Anglia
Chorwacja
Ghana
Panama