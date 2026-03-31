Podział na grupy mistrzostw świata 2026. Na kogo może trafić Polska?

Już we wtorek, 31 marca, rozegrane zostaną finały europejskich baraży o awans na mistrzostwa świata 2026. Szansę na udział w turnieju wciąż ma między innymi reprezentacja Polski. Z kim mogą zmierzyć się Biało-Czerwoni podczas mundialu i jak wygląda podział na grupy? Sprawdźcie poniżej.

We wtorek polscy piłkarze zagrają na wyjeździe ze Szwecją o awans na mistrzostwa świata w USA, Kanadzie i Meksyku.

 

W pozostałych parach europejskich baraży Bośnia i Hercegowina zmierzy się z Włochami, Kosowo z Turcją, a Czechy z Danią.

 

ZOBACZ TAKŻE: Baraże MŚ 2026: Wyniki i skróty finałowych spotkań (WIDEO)

 

Ze Starego Kontynentu awans wcześniej uzyskali zwycięzcy grup eliminacyjnych: Niemcy, Szwajcaria, Szkocja, Francja, Hiszpania, Portugalia, Holandia, Austria, Norwegia, Belgia, Anglia i Chorwacja.

 

Baraże międzykontynentalne zaplanowano natomiast w Meksyku. W Guadalajarze Demokratyczna Republika Konga zagra z Jamajką, a w Monterrey Irak z Boliwią.

 

Grudniowe losowanie przesądziło o tym, do których grup turnieju finałowego trafią zwycięzcy baraży. Na Polskę w grupie F czekają: Holandia, która była też rywalem Biało-Czerwonych w eliminacjach, a także Japonia i Tunezja.

 

Mundial rozegrany zostanie w dniach 11 czerwca - 19 lipca. Po raz pierwszy w historii weźmie w nim udział 48 drużyn.

Podział na grupy Mistrzostw Świata 2026. Na kogo może trafić Polska?

Grupa A:

 

Meksyk

Republika Południowej Afryki

Korea Południowa

Zwycięzca finału baraży - Dania/Czechy

 

Grupa B:

 

Szwajcaria

Katar

Kanada

Zwycięzca finału baraży - Włochy/Bośnia i Hercegowina

 

Grupa C:

 

Brazylia

Maroko

Szkocja

Haiti

 

Grupa D:

 

USA

Australia

Paragwaj

Zwycięzca finału baraży - Turcja/Kosowo

 

Grupa E:

 

Niemcy

Ekwador

Wybrzeże Kości Słoniowej

Curacao

 

Grupa F:

 

Holandia

Japonia

Tunezja

Zwycięzca finału baraży - Polska/Szwecja

 

Grupa G:

 

Belgia

Iran

Egipt

Nowa Zelandia

 

Grupa H:

 

Hiszpania

Urugwaj

Arabia Saudyjska

Republika Zielonego Przylądka

 

Grupa I:

 

Francja

Senegal

Norwegia

Zwycięzca finału baraży - Boliwia/Irak

 

Grupa J:

 

Argentyna

Austria

Algieria

Jordania

 

Grupa K:

 

Portugalia

Kolumbia

Uzbekistan

Zwycięzca finału baraży - Jamajka/DR Konga

 

Grupa L:

 

Anglia

Chorwacja

Ghana

Panama

PAP
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Szwecja - Kosowo. Skrót meczu
