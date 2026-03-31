We wtorek polscy piłkarze zagrają na wyjeździe ze Szwecją o awans na mistrzostwa świata w USA, Kanadzie i Meksyku.

W pozostałych parach europejskich baraży Bośnia i Hercegowina zmierzy się z Włochami, Kosowo z Turcją, a Czechy z Danią.

Ze Starego Kontynentu awans wcześniej uzyskali zwycięzcy grup eliminacyjnych: Niemcy, Szwajcaria, Szkocja, Francja, Hiszpania, Portugalia, Holandia, Austria, Norwegia, Belgia, Anglia i Chorwacja.

Baraże międzykontynentalne zaplanowano natomiast w Meksyku. W Guadalajarze Demokratyczna Republika Konga zagra z Jamajką, a w Monterrey Irak z Boliwią.

Grudniowe losowanie przesądziło o tym, do których grup turnieju finałowego trafią zwycięzcy baraży. Na Polskę w grupie F czekają: Holandia, która była też rywalem Biało-Czerwonych w eliminacjach, a także Japonia i Tunezja.

Mundial rozegrany zostanie w dniach 11 czerwca - 19 lipca. Po raz pierwszy w historii weźmie w nim udział 48 drużyn.

Podział na grupy Mistrzostw Świata 2026. Na kogo może trafić Polska?

Grupa A:

Meksyk

Republika Południowej Afryki

Korea Południowa

Zwycięzca finału baraży - Dania/Czechy

Grupa B:

Szwajcaria

Katar

Kanada

Zwycięzca finału baraży - Włochy/Bośnia i Hercegowina

Grupa C:

Brazylia

Maroko

Szkocja

Haiti

Grupa D:

USA

Australia

Paragwaj

Zwycięzca finału baraży - Turcja/Kosowo

Grupa E:

Niemcy

Ekwador

Wybrzeże Kości Słoniowej

Curacao

Grupa F:

Holandia

Japonia

Tunezja

Zwycięzca finału baraży - Polska/Szwecja

Grupa G:

Belgia

Iran

Egipt

Nowa Zelandia

Grupa H:

Hiszpania

Urugwaj

Arabia Saudyjska

Republika Zielonego Przylądka

Grupa I:

Francja

Senegal

Norwegia

Zwycięzca finału baraży - Boliwia/Irak

Grupa J:

Argentyna

Austria

Algieria

Jordania

Grupa K:

Portugalia

Kolumbia

Uzbekistan

Zwycięzca finału baraży - Jamajka/DR Konga

Grupa L:

Anglia

Chorwacja

Ghana

Panama

PAP