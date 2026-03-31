Prawie 100 lat! Tyle Polska czeka na wyjazdowe zwycięstwo ze Szwecją

W czwartkowych półfinałach tegorocznej "ścieżki barażowej" Polska wygrała w Warszawie z Albanią 2:1, natomiast Szwecja pokonała w Walencji występującą tam w roli gospodarza Ukrainę 3:1, po trzech golach Viktora Gyokeresa.

Reprezentację "Trzech Koron", która nie odniosła żadnego zwycięstwa w grupie eliminacyjnej, a w barażach gra dzięki Lidze Narodów, prowadzi od jesieni 2025 roku Graham Potter. We wtorkowy wieczór Anglik nie będzie mógł skorzystać z kilku ważnych zawodników, kontuzje leczą m.in. Alexander Isak, Dejan Kulusevski oraz Isak Hien, który doznał urazu w półfinale z Ukrainą.

Trener Urban nie ma takich zmartwień kadrowych.

- Wszyscy piłkarze są do mojej dyspozycji – przyznał dzień przed meczem.

Na dodatek po pauzie za żółte kartki do składu wraca Nicola Zalewski, który - jak zapowiedział selekcjoner - na pewno zagra w Sztokholmie.

To drugi z rzędu finał barażowy o mundial Polski ze Szwecją. W marcu 2022 roku w Chorzowie gospodarze wygrali 2:0. Bilans wszystkich meczów z ekipą "Trzech Koron" jest jednak dla Biało-Czerwonych niekorzystny - dziewięć zwycięstw, cztery remisy i 15 porażek.

Na wyjazdowe zwycięstwo nad Szwecją Polska czeka od... 1930 roku.

- Historia niech pozostanie historią. My gramy tutaj o swoją przyszłość. Mamy swoje marzenia i tę nową historię na pewno napiszemy we wtorek - powiedział Jakub Kamiński, obecnie jeden z czołowych piłkarzy reprezentacji Polski.

Zwycięzca trafi do grupy F mistrzostw świata, gdzie czekają: Holandia, która była też rywalem Polski w eliminacjach, a także Japonia i Tunezja.

Mundial, po raz pierwszy z udziałem 48 drużyn, odbędzie się w dniach 11 czerwca - 19 lipca.

PAP