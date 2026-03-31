Prezes PLS zabrał głos w sprawie organizacji igrzysk w Polsce. "Bez kompleksów"

W ramach paneli i debat poruszane są aktualne wyzwania rynku, nowe modele współpracy oraz kierunki, które będą kształtować branżę w najbliższych latach. Jednym z tematów był rozwój polskiego sportu.

A ten, jak wiadomo, śmiało można opierać na siatkówce. Zarówno reprezentacja Polski, jak i zespoły z kraju nad Wisłą, od lat wiodą prym na arenie międzynarodowej. Prezes Polskiej Ligi Siatkówki Artur Popko przyznał, że sukcesy zawdzięczane są systemowi treningowemu.

- Dobrze, że doceniany jest proces szkoleniowy, który został wdrożony. Mówimy również o tym, co powinno być dalej. Zdobyć ten poziom to jedno, ale utrzymać go to jeszcze trudniejsza sprawa. W tym temacie wiele jest do zrobienia. Na kongresie jest duża reprezentacja siatkówki, która wymienia się poglądami i to właśnie o to chodzi - powiedział Popko w rozmowie z Polsatem Sport.

Prezes PLS przyznał także, że - jego zdaniem - Polska jest gotowa na organizację igrzysk olimpijskich.

- Mamy gotowość infrastrukturalną i organizacyjną. Te środowiska sportowe są doświadczone. Dużo imprez międzynarodowych odbyło się w Polsce. Tu są rozmowy na temat promocji kraju, strategii sportowej i szans medalowych. Ostatnie igrzyska w Paryżu pokazały, jak wielkie mogą być igrzyska. Polska dziś bez kompleksów może przystąpić do ubiegania się o igrzyska - dodał.

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

Polsat Sport