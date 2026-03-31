Prezes PLS zabrał głos w sprawie organizacji igrzysk w Polsce. "Bez kompleksów"
We wtorek 31 marca w Warszawie wystartował XI Kongres Sport Biznes Polska. Wydarzenie, które od lat wyznacza kierunki rozwoju branży to platforma łącząca przedstawicieli klubów, związków sportowych, sponsorów, samorządów, mediów oraz firm technologicznych. Jak zatem rozwinąć polski sport? Głos w tej sprawie zabrał prezes Polskiej Ligi Siatkówki, Artur Popko.
W ramach paneli i debat poruszane są aktualne wyzwania rynku, nowe modele współpracy oraz kierunki, które będą kształtować branżę w najbliższych latach. Jednym z tematów był rozwój polskiego sportu.
A ten, jak wiadomo, śmiało można opierać na siatkówce. Zarówno reprezentacja Polski, jak i zespoły z kraju nad Wisłą, od lat wiodą prym na arenie międzynarodowej. Prezes Polskiej Ligi Siatkówki Artur Popko przyznał, że sukcesy zawdzięczane są systemowi treningowemu.
- Dobrze, że doceniany jest proces szkoleniowy, który został wdrożony. Mówimy również o tym, co powinno być dalej. Zdobyć ten poziom to jedno, ale utrzymać go to jeszcze trudniejsza sprawa. W tym temacie wiele jest do zrobienia. Na kongresie jest duża reprezentacja siatkówki, która wymienia się poglądami i to właśnie o to chodzi - powiedział Popko w rozmowie z Polsatem Sport.
Prezes PLS przyznał także, że - jego zdaniem - Polska jest gotowa na organizację igrzysk olimpijskich.
- Mamy gotowość infrastrukturalną i organizacyjną. Te środowiska sportowe są doświadczone. Dużo imprez międzynarodowych odbyło się w Polsce. Tu są rozmowy na temat promocji kraju, strategii sportowej i szans medalowych. Ostatnie igrzyska w Paryżu pokazały, jak wielkie mogą być igrzyska. Polska dziś bez kompleksów może przystąpić do ubiegania się o igrzyska - dodał.