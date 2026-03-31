Prezes Polskiego Związku Judo: Często młodzi siatkarze wspierają się treningami na macie

Prezes Polskiego Związku Judo Krzysztof Wiłkomirski był obecny na XI Kongresie Sport Biznes Polska.

- W obecnych czasach sport bez biznesu właściwie nie istnieje. Wsparcie finansowe jest niezbędne do tego, żebyśmy mogli rozwijać i sport wyczynowy, i ten sport powszechny, dzięki któremu potem ostatecznie mamy sportowców wyczynowych, więc jak najbardziej się to łączy każdego dnia - powiedział przed kamerą Polsatu Sport.



Judo jest jednym ze sportów, który zyskuje na popularności głównie przy okazji igrzysk olimpijskich.



- Jeżeli patrzymy na popularność medialną, to jest to sport, który rzadko do takiego przeciętnego kibica sportu, który nie jest na co dzień związany z judo, trafia. Dzieje się to przy okazji największych imprez bądź też największych sukcesów polskiej reprezentacji. Natomiast judo jest jednym z najbardziej popularnych sportów wśród dzieci właśnie ze względu na to, że to jest sport ogólnorozwojowy i jego wpływ na rozwój zarówno fizyczny, jak i psychiczny jest nieoceniony. Bardzo często jest wspierany właśnie przez fizjoterapeutów i lekarzy w całym kraju. Zresztą judo jest docenione na całym świecie. W wielu największych miastach ciężko jest znaleźć szkołę, w której nie ma sekcji judo. W Warszawie, według statystyk, jest to właściwie drugi sport po piłce nożnej. Ta popularność jest niezwykła. No i my oczywiście mamy nadzieję, że to się w przyszłości przełoży na wyniki seniorskie, że będziemy mogli tych w tej chwili jeszcze młodych zawodników oglądać na matach światowych czy igrzyskach olimpijskich - wyznał Wiłkomirski.



Dodał też, że ta dyscyplina sportowa przyciąga na treningi nie tylko tych, którzy wiążą z nią długofalową przyszłość.

- Często młodzi siatkarze czy koszykarze wspierają się treningami na macie, dlatego że jest to nie tylko rozwój wszechstronny naszego ciała, ale przede wszystkim też fantastyczna umiejętność gimnastyczna. Przede wszystkim można wytrenować bezpieczne padanie. Mnóstwo piłkarzy młodych świadomie jest zapisywanych na treningi judo, nie dlatego, że chcą być judokami, tylko dlatego, żeby się właśnie świetnie rozwijać i być sprawniejszym na boiskach. W związku z tym w tej chwili bardzo często jest tak, że nawet równocześnie trenują dwie dyscypliny sportu, nawet jeżeli wiodąca jest inna dyscyplina, to ta baza jest właśnie rozwijana na treningach judo - zakończył.

