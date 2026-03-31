Reprezentacja Polski coraz bliżej marzeń. Kolejne cenne zwycięstwo

Osiem zwycięstw i ani jednej straty punktów to bilans reprezentacji Polski w eliminacjach Mistrzostw Europy U-21. Drużyna Jerzego Brzęczka zanotowała kolejne ważne zwycięstwo, tym razem przeciwko Czarnogórze, wygrywając 1:0 na wyjeździe. Gola na wagę trzech punktów W 37. minucie strzelił Marcel Krajewski z Widzewa Łódź. Asystował mu niezawodny Marcel Reguła z Zagłębia Lubin. Od 61. minuty Biało-Czerwoni grali w przewadze po czerwonej kartce Vladimira Perisicia.

Po ośmiu spotkaniach reprezentacja Polski U-21 znajduje się na pierwszym miejscu w grupie. Na drugiej pozycji plasują się Włosi. Podopieczni Jerzego Brzęczka imponują nie tylko wynikami, ale również bilansem bramkowym. Młodzieżowy zespół strzelił w tych eliminacjach 23 gole, a stracili tylko dwa.

Kolejne zgrupowania odbędą się we wrześniu i w październiku. Wtedy czekają nas odpowiednio mecze ze Szwecją (D) oraz Włochami (W).

Czarnogóra - Polska 0:1 (0:1)

Bramka: Marcel Krajewski 37

Czarnogóra: Benjamin Krijestarac - Nikola Vuković, Stefan Melentijević, Marko Franeta (77 Damjan Dakić), Lazar Maraš (83 Stefan Golubović) - Balša Radusinović (60 Nenad Krivokapić), Stefan Đukanović, Danilo Vukanić (60 Nemanja Carević), Vasilije Adžić, Balša Mrvaljević (77 Medo Juković) - Vladimir Perišić.

Polska: Marcel Łubik - Marcel Krajewski, Wojciech Mońka, Igor Drapiński, Michał Gurgul - Wiktor Nowak (84 Filip Luberecki), Filip Kocaba (84 Kacper Duda), Antoni Kozubal, Kacper Urbański (74 Wojciech Urbański), Dawid Drachal (67 Maciej Kuziemka) - Marcel Reguła (75 Daniel Mikołajewski).

Czerwona kartka: Vladimir Perisic 61