Reprezentacyjna siatkarka zagra w Italii! Pierwszy zagraniczny transfer

Robert MurawskiSiatkówka

Włoski klub UYBA Busto Arsizio ogłosił wzmocnienie na kolejny sezon 2026/2027. Nową siatkarką tego klubu zostanie Yukiko Wada. 24-letnia atakująca jest reprezentantką Japonii i po raz pierwszy wystąpi w barwach zagranicznej drużyny.

Grupa zawodniczek w czerwonych koszulkach świętuje na boisku do siatkówki, niektóre zawodniczki trzymają się za ręce lub podnoszą je do góry w geście radości. Na boisku widać siatkę i bandy reklamowe.
fot. FIVB
Yukiko Wada (rocznik 2002) gra na pozycji atakującej. W swej dotychczasowej karierze grała w drużynach Kyoto Tachibana High School (2017-20), JT Marvelous (2020-24), a w ostatnich dwóch sezonach - NEC Red Rockets Kawasaki. Teraz zdecydowała się na pierwszy zagraniczny transfer.

 

W 2023 roku zadebiutowała w reprezentacji Japonii. Z drużyną narodową wywalczyła dotychczas srebrny medal Ligi Narodów 2024 oraz czwarte miejsce w mistrzostwach świata 2025. Choć ma zaledwie 174 cm wzrostu, siatkarka imponuje swą grą w ataku. Ma za sobą kilka znakomitych meczów w reprezentacji, choćby w ćwierćfinale ostatnich mistrzostw świata, gdy zdobyła 27 punktów, a Japonia pokonała Holandię 3:2.

 

– Cieszę się, że dołączę do UYBA w sezonie 2026/2027. Wybrałam tę drużynę, ponieważ uwielbiam jej styl gry. Obejrzałam już kilka meczów na wideo i zauważyłam, że wszystkie zawodniczki dają z siebie wszystko, aby utrzymać piłkę w grze. Bardzo mi się to podoba. Chciałabym grać tak jak teraz i przyczyniać się do zwycięstw drużyny. Nie mogę się doczekać, aż spotkam się z wami – powiedziała Yukiko Wada do kibiców swego nowego klubu.

