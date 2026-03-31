Reprezentantki Polski poznały rywalki

Biało-czerwone były jedną z trzech drużyn, które awansowały z kompletem zwycięstw do tego etapu eliminacji (6-0), podobnie jak Izrael i Serbia (cztery w trzyzespołowej grupie).

W pierwszym etapie eliminacji do Eurobasketu 2027 walczyło 27 drużyn w siedmiu grupach (sześć czterozespołowych, jedna z trzema ekipami) i awans uzyskało 17.

Polki startowały w pierwszym etapie eliminacji, ponieważ nie uczestniczyły w ME 2025. W kwalifikacjach biało-czerwone pokonały w gr. C dwukrotnie Słowaczki (62:55 i 63:55), Rumunki (86:41 i 75:50) oraz Cypryjki (96:52 i 90:48). Polki po raz ostatni w ME wystąpiły w 2015 roku.

W drugim etapie eliminacji ME 2027 zagrają od listopada także najlepsze drużyny z ME 2025, uczestnicy marcowych kwalifikacji do MŚ 2026: Czechy, Węgry, Hiszpania, Włochy, Francja, Turcja oraz Niemcy. 24 zespoły (17 z eliminacji i siedem) podzielone zostaną w wyniku losowania na sześć grup (od I do N). Z nich awans na ME wywalczą po dwie najlepsze.

41. mistrzostwa Starego Kontynentu odbędą się w Belgii, Szwecji, Finlandii oraz na Litwie i reprezentacje tych krajów są pewne uczestnictwa jako gospodarze. Zagrają w jednej grupie kwalifikacji, w terminach przewidzianych przez FIBA w drugim etapie (8-18 listopada i 7-17 lutego 2027), ale uzyskane wyniki nie będą miały znaczenia sportowego.

BS, PAP