Selekcjoner stracił pracę 72 dni przed mundialem. Przesądziła porażka w sparingu

Piłkarska reprezentacja Ghany przegrała w poniedziałek towarzyski mecz w Stuttgarcie z Niemcami 1:2, a we wtorek pracę stracił jej trener Otto Addo. Wcześniej kierowana przez niego drużyna uległa 1:5 Austrii.

Decyzja zapadła na 72 dni przed rozpoczęciem piłkarskich mistrzostwa świata 2026, organizowanych przez Kanadę, Meksyk i USA, w których wystąpi reprezentacja z Afryki.

 

"Ghańska Federacja Piłkarska (GFA) rozstała się ze skutkiem natychmiastowym z trenerem seniorskiej reprezentacji kraju mężczyzn Otto Addo” – poinformowała w oświadczeniu piłkarska centrala.

 

Były piłkarz Borussii Dortmund, Otto Addo, powołany w marcu 2024 roku, nie zakwalifikował Ghany do Pucharu Narodów Afryki 2025, mimo że w składzie zespołu byli piłkarze Premier League Antoine Semenyo i Mohammed Kudus.

 

"Czarne Gwiazdy" pod jego kierownictwem odniosły osiem zwycięstw i przegrały dziewięć razy w 22 meczach.

 

Ghana, która po raz piąty zakwalifikowała się na mundial, wystąpi w grupie L, a jej rywalami będą Chorwacja, Anglia i Panama.

 

W poniedziałkowym meczu prowadzenie Niemcom tuż przed przerwą dał Kai Havertz, wykorzystując rzut karny. W 70. minucie wyrównał Issahaku Fatawu, a w 88. bramkę na wagę wygranej zdobył Deniz Undav.

 

Mundial 2026 rozpocznie się 11 czerwca, a zakończy 19 lipca. 

