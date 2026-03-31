Siatkarska Liga Narodów w Polsce. Bilety już w sprzedaży

W dniach 24-28 czerwca w Gliwicach zostanie rozegrany turniej Ligi Narodów siatkarzy. Sześć drużyn powalczy o punkty prestiżowych rozgrywek. Rusza sprzedaż biletów na to wydarzenie, a PZPS przedstawił harmonogram sprzedaży. Sprawdź, jak, gdzie i kiedy można kupić bilety na Ligę Narodów siatkarzy w Polsce.

Trzech siatkarzy w biało-czerwonych strojach reprezentacji Polski, dwóch spogląda w stronę obiektywu, jeden poprawia włosy.
PreZero Arena Gliwice będzie miejscem rozgrywania turnieju Ligi Narodów siatkarzy. Od środy 24 do niedzieli 28 czerwca będzie tu rywalizowało sześć reprezentacji: Polska, Argentyna, Belgia, Chiny, Niemcy oraz Turcja.

 

Rozgrywki VNL zagoszczą w Gliwicach po raz pierwszy. Tamtejsza hala była już jednak miejscem rywalizacji w mistrzostwach świata w 2022 roku - zarówno w turnieju kobiet, jak i mężczyzn.

 

Polski Związek Piłki Siatkowej ustalił harmonogram sprzedaży biletów. Jak zakupić wejściówki na turniej VNL 2026 w Gliwicach?

 

Harmonogram sprzedaży biletów na turniej Ligi Narodów 2026 w Gliwicach:

 

31 marca, godzina 12.00 – przedsprzedaż dla użytkowników Allegro Smart! (do godziny 23.59 lub wyczerpania puli)

1 kwietnia – przedsprzedaż dla mieszkańców Gliwic. Kasy biletowe otwarte są w godzinach 12.00 - 18.00.

2 kwietnia, godzina 12.00 – sprzedaż otwarta.

 

Terminarz meczów Ligi Narodów w Gliwicach:

 

24 czerwca (środa)

13.00 Chiny – Turcja
16.30 Argentyna – Niemcy
20.00 Polska – Belgia

 

25 czerwca (czwartek)
16.30 Chiny – Belgia
20.00 Polska – Turcja

 

26 czerwca (piątek)
16.30 Chiny – Argentyna
20.00 Belgia – Niemcy

 

27 czerwca (sobota)
17.00 Polska – Niemcy
20.30 Turcja – Argentyna

 

28 czerwca (niedziela)
13.00 Chiny – Niemcy
16.30 Belgia – Turcja
20.00 Polska – Argentyna.

