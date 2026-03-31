Siatkarska Liga Narodów w Polsce. Bilety już w sprzedaży

PreZero Arena Gliwice będzie miejscem rozgrywania turnieju Ligi Narodów siatkarzy. Od środy 24 do niedzieli 28 czerwca będzie tu rywalizowało sześć reprezentacji: Polska, Argentyna, Belgia, Chiny, Niemcy oraz Turcja.

Rozgrywki VNL zagoszczą w Gliwicach po raz pierwszy. Tamtejsza hala była już jednak miejscem rywalizacji w mistrzostwach świata w 2022 roku - zarówno w turnieju kobiet, jak i mężczyzn.

Polski Związek Piłki Siatkowej ustalił harmonogram sprzedaży biletów. Jak zakupić wejściówki na turniej VNL 2026 w Gliwicach?

Harmonogram sprzedaży biletów na turniej Ligi Narodów 2026 w Gliwicach:

31 marca, godzina 12.00 – przedsprzedaż dla użytkowników Allegro Smart! (do godziny 23.59 lub wyczerpania puli)

1 kwietnia – przedsprzedaż dla mieszkańców Gliwic. Kasy biletowe otwarte są w godzinach 12.00 - 18.00.

2 kwietnia, godzina 12.00 – sprzedaż otwarta.

Terminarz meczów Ligi Narodów w Gliwicach:

24 czerwca (środa)

13.00 Chiny – Turcja

16.30 Argentyna – Niemcy

20.00 Polska – Belgia

25 czerwca (czwartek)

16.30 Chiny – Belgia

20.00 Polska – Turcja

26 czerwca (piątek)

16.30 Chiny – Argentyna

20.00 Belgia – Niemcy

27 czerwca (sobota)

17.00 Polska – Niemcy

20.30 Turcja – Argentyna

28 czerwca (niedziela)

13.00 Chiny – Niemcy

16.30 Belgia – Turcja

20.00 Polska – Argentyna.

RM, Polsat Sport, PZPS