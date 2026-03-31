Smutny moment polskiego sportu. Takiej sytuacji nie było już dawno

Biało-Czerwoni w MŚ zadebiutowali jeszcze przed drugą wojną światową - w 1938 roku odpadli w 1/8 finału mundialu we Francji.

Później grali regularnie w mundialach od 1974 do 1986 roku, dwukrotnie (1974 i 1982) zajmując trzecie miejsce.

Wrócili na mistrzostwa świata w 2002 roku i wystąpili w nich cztery lata później, a następnie mieli 12-letnią przerwę. Ponownie zagrali w mundialu w 2018 i 2022 roku, w tym ostatnim turnieju po zwycięskim finale baraży ze... Szwecją (2:0).

Łącznie do tej pory dziewięciokrotnie wzięli udział w największej piłkarskiej imprezie globu.

W mistrzostwach Europy po raz pierwszy wystąpili w 2008 i od tamtego turnieju grają w nich regularnie. Najlepiej spisali się w 2016 roku, kiedy osiągnęli ćwierćfinał.

Udział i osiągnięcia Polski w wielkich imprezach:

MŚ 1938 - 1/8 finału

MŚ 1974 - 3. miejsce

MŚ 1978 - druga runda

MŚ 1982 - 3. miejsce

MŚ 1986 - 1/8 finału

MŚ 2002 - pierwsza runda

MŚ 2006 - pierwsza runda

ME 2008 - pierwsza runda

ME 2012 - pierwsza runda

ME 2016 - ćwierćfinał

MŚ 2018 - pierwsza runda

ME 2021 - pierwsza runda

MŚ 2022 - 1/8 finału

ME 2024 - pierwsza runda

PAP