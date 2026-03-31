Szef FIFA zapewnia ws. Iranu. Chodzi o mistrzostwa świata

Infantino przekazał tę informację agencji AFP podczas przerwy towarzyskiego meczu Iranu z Kostaryką w tureckiej Antalyi. Iran zwyciężył 5:0, a jedną z bramek zdobył piłkarz Lecha Poznań Ali Gholizadeh.

- Iran będzie na mistrzostwach świata - powiedział szef FIFA, dodając, że drużyna prowadzona przez selekcjonera Amira Ghalenoeia wystąpi w USA.

Zgodnie z wynikami grudniowego losowania, jej rywalami w grupie G mają być Nowa Zelandia, Belgia - oba mecze w Inglewood k. Los Angeles - oraz Egipt w Seattle.

- Bardzo nas to cieszy, bo to bardzo, bardzo silny zespół. Oglądałem go, rozmawiałem z piłkarzami, trenerem, wszystko jest w porządku. Mecze będą tam, gdzie miały być - podkreślił Infantino.

Od 28 lutego trwa konflikt zbrojny pomiędzy siłami USA i Izraela a Iranem. Przedstawiciele Iranu wnioskowali więc o możliwość rozegrania spotkań fazy grupowej na terenie Meksyku, który jest współgospodarzem mundialu, podobnie jak Kanada. Według prezesa tamtejszej federacji piłkarskiej Mehdiego Taja, prowadzono negocjacje z FIFA w tej sprawie.

PAP