Szwecja - Polska na żywo. Baraże MŚ 2026 relacja live i wynik online mecz dziś

Podopieczni selekcjonera Jana Urbana znaleźli się w tzw. ścieżce barażowej B - jednej z czterech z udziałem wyłącznie europejskich drużyn. W czwartek pokonali w Warszawie Albanię 2:1, a Szwecja wygrała na wyjeździe z Ukrainą 3:1.

Biało-czerwoni wystąpią bez podstawowego bramkarza Łukasza Skorupskiego, który zmaga się z kontuzją i będzie pauzował jeszcze przez kilka tygodni.

Do składu wrócił za to Nicola Zalewski, który w półfinale pauzował za kartki.

To drugi z rzędu finał barażowy o mundial Polski ze Szwecją. W marcu 2022 roku w Chorzowie gospodarze wygrali 2:0. Bilans wszystkich meczów z ekipą „Trzech Koron” jest jednak dla Polski bardzo niekorzystny - dziewięć zwycięstw, cztery remisy i 15 porażek.

Grudniowe losowanie przesądziło o tym, do których grup turnieju finałowego trafią zwycięzcy baraży. Na Polskę w grupie F czekają: Holandia, która była też rywalem biało-czerwonych w eliminacjach, a także Japonia i Tunezja.

Mundial rozegrany zostanie w dniach 11 czerwca - 19 lipca. Po raz pierwszy w historii weźmie w nim udział 48 drużyn.

Czy Polska zagra na mistrzostwach świata 2026?

