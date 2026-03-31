Szwecja - Polska. Skład Biało-Czerwonych. Na kogo postawił Jan Urban?

Szwecja - Polska, czyli czas na finałowy mecz reprezentacji Polski, jeśli chodzi o eliminacje MŚ 2026. Jak wygląda skład na mecz ze Szwecją? Kto zagra w barażu o awans na tegoroczny mundial?

Za nami półfinałowe starcia, jeśli chodzi o baraże MŚ 2026. Polska pokonała Albanię, natomiast Szwecja poradziła sobie z Ukrainą i tym samym triumfatorzy tych spotkań zmierzą się w wielkim finale, jeśli chodzi o baraże mistrzostw świata 2026.

 

Gole dla Polski w półfinałowym starciu z Albanią strzelili Robert Lewandowski i Piotr Zieliński, natomiast bohaterem Szwecji był Victor Gyokeres - autor hat-tricka w wygranym 3:1 meczu z Ukrainą.

 

Od czasu grudniowego losowania MŚ 2026 wiadomo, że triumfator „polskiej” ścieżki barażowej trafi do mundialowej grupy F, gdzie jego rywalami będą Holandia, Japonia i Tunezja. 

Szwecja - Polska. Skład Polski:

Skład Polski na mecz ze Szwecją zostanie podany kilkadziesiąt minut przed pierwszym gwizdkiem sędziego. Gdy tylko się pojawi, natychmiast zamieścimy go w tym tekście.

 

Skład, który typuje Zbigniew Boniek: Grabara - Kędziora, Bednarek, Kiwior - Cash, Szymański, Zieliński, Skóraś - Kamiński, Zalewski - Lewandowski.

 

Skład, który podpowiada Marek Marciniak: Grabara - Kędziora, Bednarek, Kiwior, Skóraś - Slisz, Zieliński - Kamiński, Szymański, Pietuszewski - Lewandowski.

 

Skład, który typuje Roman Kołtoń: Grabara - Kędziora, Bednarek, Kiwior - Kamiński, Slisz (Moder), Zieliński, Zalewski - Szymański, Pietuszewski - Lewandowski.

