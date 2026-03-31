Szwecja - Polska. Wynik meczu. Kto wygrał? Czy Polska zagra na MŚ 2026?

Polska o prawo gry w mistrzostwach zagra na wyjeździe ze Szwecją. W grupie F turnieju finałowego na zwycięzcę tego meczu czekają już Holandia, Tunezja i Japonia.

W barażowych półfinałach Polska ograła Albanię, natomiast Szwecja poradziła sobie z Ukrainą.

We wtorek do 42 znanych już uczestników piłkarskich mistrzostw świata w USA, Kanadzie i Meksyku dołączy kolejnych sześć drużyn. Po finałach baraży cztery miejsca obsadzą reprezentanci Europy, a dwa pozostałe - przedstawiciele innych kontynentów.

Mundial zostanie rozegrany w dniach 11 czerwca - 19 lipca w USA, Kanadzie i Meksyku.

Szwecja - Polska. Wynik meczu. Kto wygrał?

Wynik meczu Szwecja - Polska poznamy we wtorek 31 marca w godzinach wieczornych. O tym, kto wygrał mecz Szwecja - Polska, poinformujemy tuż po ostatnim gwizdku sędziego.

Czy Polska zagra na MŚ 2026?

Po zakończeniu meczu Szwecja - Polska przekonamy się tym samym, czy Polska zagra na MŚ 2026.

