Tak szwedzkie media zapowiadają mecz z Polską. "Zaakceptujecie nerwy i emocje"

W gazecie „Dagens Nyheter” napisano, że wieczorny mecz jest „o wszystko" i nie będzie to widowisko "dla ludzi o słabych nerwach”. Dziennik kibicom i szwedzkim piłkarzom radzi: „zaakceptujecie nerwy i emocje”.

Szwedzka agencja TT pojedynek na Strawberry Arena w Solnej pod Sztokholmem określa jako „jedne z najgorętszych spotkań międzynarodowych”, a pojedynek snajperów obu reprezentacji - Gyokeresa i Lewandowskiego - określa jako „mecz w meczu”.

Gazeta „Goeteborgs-Posten” prorokuje, że „ten wieczór zapisze się w kronikach szwedzkiej piłki”. Dziennik zakłada, że po końcowym gwizdku następcą Ove Kindvalla czy Zlatana Ibrahimovicia będzie „maszyna do strzelania goli”, czyli Gyokeres. Do sukcesu mają też poprowadzić zespół „Trzech Koron” weteran Victor Lindeloef oraz trener Graham Pottera, określany „magikiem”, ze względu na zbieżność nazwisk ze słynnym czarodziejem z książek J.K. Rowling.

Według gazety „Sydsvenskan” szwedzcy piłkarze mogą spełnić dziecięce marzenie, jakim jest występ w mistrzostwach świata, ale w pojedynku z Polską chodzi również o ogromne sumy pieniędzy, których „futbol w Szwecji naprawdę potrzebuje po kilku chudych latach”. Podobnie zauważa Szwedzkie Radio: „wynik meczu będzie mieć duże znaczenie dla przyszłości futbolu w Szwecji”.

Mecz Szwecja - Polska rozpocznie się we wtorek o godz. 20.45. Zwycięzca awansuje do mundialu, który z udziałem 48 zespołów rozpocznie się 11 czerwca, a współgospodarzami turnieju będą USA, Kanada i Meksyk.

