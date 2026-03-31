Tauron Liga siatkarek. Pary półfinałowe. Kto zagra o medale?

W ćwierćfinałach Tauron Ligi nie było sensacji. W każdej z par wygrały drużyny, które były wyżej notowane w tabeli fazy zasadniczej, tak więc drużyny z czołowej czwórki w komplecie zameldowały się w strefie medalowej.

W półfinałach drużyny zagrają do dwóch wygranych meczów ze zmianą gospodarza po każdym spotkaniu. Gospodarzami pierwszych i ewentualnych trzecich gier będą zespoły, które po fazie zasadniczej zajęły wyższe miejsce w tabeli.

Pary półfinałowe Tauron Ligi:

DevelopRes Rzeszów (1) – BKS Bostik ZGO Bielsko-Biała (4)

PGE Budowlani Łódź (2) – UNI Opole (3)

RM, Polsat Sport