Tauron Liga siatkarek. Pary półfinałowe. Kto zagra o medale?
Poznaliśmy cztery drużyny, które zagrają w półfinałach Tauron Ligi. Kto wywalczył awans? Kto zagra o medale mistrzostw Polski siatkarek? Sprawdź pary półfinałowe Tauron Ligi 2026.
W ćwierćfinałach Tauron Ligi nie było sensacji. W każdej z par wygrały drużyny, które były wyżej notowane w tabeli fazy zasadniczej, tak więc drużyny z czołowej czwórki w komplecie zameldowały się w strefie medalowej.
Zobacz także: Tauron Liga siatkarek. Wyniki i skróty meczów ćwierćfinałowych (WIDEO)
W półfinałach drużyny zagrają do dwóch wygranych meczów ze zmianą gospodarza po każdym spotkaniu. Gospodarzami pierwszych i ewentualnych trzecich gier będą zespoły, które po fazie zasadniczej zajęły wyższe miejsce w tabeli.
Pary półfinałowe Tauron Ligi:
DevelopRes Rzeszów (1) – BKS Bostik ZGO Bielsko-Biała (4)
PGE Budowlani Łódź (2) – UNI Opole (3)
