Tomasz Fornal przeciwko Resovii. Jak zagrał reprezentant Polski? (WIDEO)

Siatkarze Asseco Resovii Rzeszów przegrali z Ziraat Bankkart Ankara w ćwierćfinale Ligi Mistrzów. Jedną z gwiazd tureckiego klubu jest Tomasz Fornal. Jak reprezentant Polski zaprezentował się w meczach przeciwko ekipie z Rzeszowa? Zobacz w materiale wideo.

Dwóch siatkarzy w sportowych strojach rozmawia przy siatce podczas meczu siatkówki.
fot. CEV
Ziraat Bankkart Ankara bardzo pewnie wygrał ćwierćfinałową rywalizację z Asseco Resovią. Drużyna z Turcji pokonała rywali 3:0 w Rzeszowie i powtórzyła ten wynik u siebie, już po dwóch setach zapewniając sobie awans do turnieju finałowego.

 

Jedną z gwiazd drużyny z Ankary jest polski przyjmujący Tomasz Fornal. W pierwszym spotkaniu zdobył dziesięć punktów, a w rewanżu dołożył do dorobku swojej drużyny osiem oczek.

 

Jak zagrał przeciwko Asseco Resovii? Zobacz w materiale wideo najlepsze akcje Tomasza Fornala:

 

