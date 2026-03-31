Tie-break rozstrzygnął trzecie starcie! Poznaliśmy ostatniego półfinalistę siatkarskiej Tauron Ligi

Gospodynie popisały się punktową serią na początku meczu i uzyskały wyraźną przewagę (9:3). Ta sytuacja nie zniechęciła jednak mielczanek, które zerwały się do walki i w środkowej części seta odrobiły straty w dwóch ustawieniach (18:18). Końcówka należała jednak do siatkarek UNI, które popełniły w tym secie mniej błędów i lepiej od rywalek prezentowały się w bloku. Znów odskoczyły przeciwniczkom (22:19), a wynik na 25:22 ustaliła skutecznym atakiem Hanna Hellvig.

Drugą odsłonę lepiej otworzyły przyjezdne (5:8), które później jeszcze powiększyły punktowy dystans (8:13). Drużyna z Opola ruszyła do odrabiania strat i dopięła swego po dwóch asach Gabrieli Makarowskiej-Kulej (17:17). Końcówka należała jednak do siatkarek Stali, które wygrały cztery akcje z rzędu (19:23), piłkę setową dała kontra Weroniki Sobiczewskiej (20:24), a w ostatniej akcji skutecznie zaatakowała Aleksandra Kazała (21:25).

W pierwszej fazie trzeciego seta przewagę uzyskały gospodynie (10:7), ale później inicjatywę przejęła drużyna z Mielca. Skutecznie grały Aleksandra Kazała i Anna Bączyńska, a wynik zaczął się kształtować po myśli siatkarek Stali (12:14, 14:17). Po punktowym bloku przyjezdne odskoczyły na pięć oczek (15:20) i utrzymały tę przewagę w końcówce. Aleksandra Kazała zamknęła tę część meczu skutecznym atakiem (21:25).

Siatkarki UNI znalazły się pod ścianą, ale w kolejnym secie zdemolowały rywalki. Wygrały serię dziewięciu akcji, gdy zagrywała Gabriela Makarowska-Kulej (12:2), a później kolejną, gdy dwa asy dołożyła Hanna Hellvig (16:3). W pewnym momencie gospodynie prowadziły nawet 18:4, przyjezdne zdołały jednak przebrnąć przez barierę dziesięciu zdobytych punktów. Jednostronnego seta zakończyła atakiem Katarzyna Zaroślińska-Król (25:12).

Czwartego półfinalistę Tauron Ligi wyłonił więc tie-break. Lepiej rozpoczęła go drużyna z Mielca (4:6), ale gospodynie wygrały kolejne akcje i przy zmianie stron miały dwa oczka zaliczki (8:6). Od tego momentu opolanki utrzymywały przewagę. W końcówce asa dołożyła Uxue Guereca (12:8), Katarzyna Zaroślińska-Król wywalczyła piłkę meczową, a po chwili Hanna Hellvig zaskoczyła rywalki zagrywką i przypieczętowała awans UNI Opole do półfinału (15:11).

Najwięcej punktów: Hanna Hellvig (33), Katarzyna Zaroślińska-Król (30) - UNI; Anna Bączyńska (23), Weronika Sobiczewska (17), Aleksandra Kazała (16) - Stal. MVP: Katarzyna Zaroślińska-Król (25/61 = 41% skuteczności w ataku + 5 bloków).

UNI Opole – ITA Tools Stal Mielec 3:2 (25:22, 21:25, 21:25, 25:12, 15:11)

UNI: Gabriela Makarowska-Kulej, Hanna Hellvig, Natalia Kecher, Katarzyna Zaroślińska-Król, Elan McCall, Katarzyna Połeć – Klaudia Łyduch (libero) oraz Uxue Guereca, Wiktoria Paluszkiewicz. Trener: Bartłomiej Dąbrowski.

Stal: Julia Bińczycka, Anna Bączyńska, Rozalia Moszyńska, Weronika Sobiczewska, Aleksandra Kazała, Gabriela Ponikowska – Julia Mazur (libero) oraz Natasha Calkins, Aleksandra Walczak, Magdalena Ociepa, Aleksandra Adamczyk. Trener: Dominik Stanisławczyk.

Stan rywalizacji play-off (do dwóch zwycięstw) 2–1 dla UNI Opole (awans).

