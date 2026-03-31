Urban zdecydował ws. składu na mecz Szwecja - Polska. Wszystko jasne!

W czwartkowych półfinałach tegorocznej ścieżki barażowej Polska wygrała w Warszawie z Albanią 2:1, natomiast Szwecja pokonała w Walencji występującą tam w roli gospodarza Ukrainę 3:1, po trzech golach Viktora Gyokeresa.

Reprezentację "Trzech Koron", która nie odniosła żadnego zwycięstwa w grupie eliminacyjnej, a w barażach gra dzięki Lidze Narodów, prowadzi od jesieni 2025 roku Graham Potter. We wtorkowy wieczór Anglik nie będzie mógł skorzystać z kilku ważnych zawodników, kontuzje leczą m.in. Alexander Isak, Dejan Kulusevski oraz Isak Hien, który doznał urazu w półfinale z Ukrainą.



We wtorkowy poranek poznaliśmy kadrę Jana Urbana. Przypomnijmy - może ona liczyć 23 piłkarzy. W związku z tym, że na zgarupowaniu przebywa 25 zawodników, dwóch z nich musi zostać odesłanych na trybuny. Tym razem padło na Bartosza Mrozka oraz Arkadiusza Pyrkę.

Kadra na mecz Szwecja - Polska:

Bramkarze: Kamil Grabara, Bartłomiej Drągowski, Mateusz Kochalski

Obrońcy: Matty Cash, Przemysław Wiśniewski, Tomasz Kędziora, Jan Bednarek, Jakub Kiwior, Jan Ziółkowski, Bartosz Bereszyński

Pomocnicy: Bartosz Slisz, Jakub Moder, Piotr Zieliński, Kamil Grosicki, Jakub Kamiński, Filip Rózga, Sebastian Szymański, Nicola Zalewski

Napastnicy: Robert Lewandowski, Karol Świderski, Krzysztof Piątek, Michał Skóraś, Oskar Pietuszewski