V Gala Sport Biznes Polska: Najlepsi z najlepszych nagrodzeni

We wtorek (31 marca) w Warszawie wystartował XI Kongres Sport Biznes Polska. Wydarzenie, które od lat wyznacza kierunki rozwoju branży i jest platformą, łączącą przedstawicieli klubów, związków sportowych, sponsorów, samorządów, mediów oraz firm technologicznych. Jego zwieńczeniem była V Gala Sport Biznes Polska, podczas której nagrodzono najlepszych z najlepszych w 2025 roku.

V Gala Sport Biznes Polska udowodniła, że sport i biznes to w Polsce duet, który rozwija się w harmonijnym i szybkim tempie. W eleganckich wnętrzach Hotelu Hilton Warsaw City wręczono nagrody tym, którzy nie tylko podnoszą poprzeczkę na arenach sportowych, ale także wyznaczają nowe standardy w zarządzaniu, marketingu i społecznej odpowiedzialności.

 

- Statuetki, które będziemy dzisiaj rozdawać, są dowodem na to, że za każdym wywalczonym medalem stoi profesjonalne zarzadzanie, a za każdą skuteczną kampanią - realne sportowe emocje. Staramy się nagradzać te podmioty i osoby, które są w stanie wybudować najtrwalsze mosty - powiedział tuż przed rozdaniem statuetek Seweryn Plotan, Przewodniczący Zarządu Sport Biznes Polska.

 

Co najbardziej cieszy, wśród wyróżnionych kolejny raz znaleźli się nie tylko liderzy branż i rynkowi giganci, ale i mniejsze organizacje, które udowadniają, że sukces nie zależy od skali, lecz od determinacji i kreatywności.

 

Lista laureatów V Gali Sport Biznes Polska:

 

SEKTOR I – ORGANIZACJE SPORTOWE I SPORTOWCY

 

Klub Sportowy 2025 roku: Legia Warszawa - sekcja koszykówki

 

Sportowy Influencer 2025 roku: Tomasz Fornal - siatkarz reprezentacji Polski i Ziraatu Bankkart Ankara

 

Federacja Sportowa 2025 roku: Polski Związek Piłki Siatkowej

 

Liga Sportowa 2025 roku: ORLEN Superliga - piłka ręczna

 

 

SEKTOR II – SPORT W SAMORZĄDACH

 

Sportowy Samorząd 2025 roku: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 

Obiekt Sportowy 2025 roku: Ergo Arena

 

Ośrodek Sportu 2025 roku: Białostocki Ośrodek Sportu i Rekreacji

 

Lokalna Inicjatywa Sportowa 2025 roku: Dzik Gym

 

 

SEKTOR III – SPONSORING I MARKETING

 

Projekt Sponsoringowy 2025 roku: Superauto.pl Stadion Śląski

 

Kampania Marketingowa 2025 roku: Canal Plus x Kropliczanka x "The Office" x Pogoń Siedlce

 

Aktywacja Sponsoringowa 2025 roku: Superbet "Majster jest super"

 

Sponsor Sportu 2025 roku: Enea S.A.

 

 

SEKTOR IV – KATEGORIE SPECJALNE

 

Wydarzenie Sportowe 2025 roku: EuroBasket w Katowicach

 

Sportowy Projekt Społeczny 2025 roku: Sportowy ORLEN

 

Innowacja Sportowa 2025 roku: Ekosystem immersyjny ORANGE Polska

 

Nagroda Specjalna SBP: Kamil Stoch - skoki narciarskie

 

 

Gala Sport Biznes Polska była okazję nie tylko do podsumowania osiągnięć minionego roku, ale także inspiracją do dalszego rozwoju. Wspólne świętowanie sukcesów pokazało, że przyszłość polskiego sportu opiera się na współpracy, innowacji i pasji.

