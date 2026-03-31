Walka do samego końca na MŚ! Polacy z kolejną porażką

Od 27 marca do 4 kwietnia w amerykańskim Ogden trwają mistrzostwa świata w curlingu, w których 13 drużyn rywalizuje systemem "każdy z każdym" o bezpośredni awans do półfinałów (dla dwóch najlepszych ekip) lub udział w ćwierćfinałach (miejsca 3-6). Ze względu na niedawne igrzyska olimpijskie wiele federacji przysłało na turniej rezerwowe składy, co otwiera przed reprezentacją Polski ogromną szansa na świetny wynik. Biało-Czerwoni po raz pierwszy w historii uczestniczą w MŚ.

Spotkanie Polaków z Czechami od początku było wyrównane. Nasi reprezentanci w pierwszym endzie sięgnęli po jeden punkt, a rywale chwilę później odwdzięczyli się tym samym. W kolejnej rundzie podopieczni Jakuba Baresa dołożyli kolejne oczko, jednak potem prowadzenie przejęli Czesi, którzy w czwartym endzie zdobyli dwa punkty.

W następnych fragmentach zmagania na lodzie nadal były bardzo wyrównane. Obie drużyny sukcesywnie dokładały na swoje konto mniejsze zdobycze punktowe, by po siedmiu endach na tablicy wyników widniał remis 5:5.

W ósmej serii Polacy zapisali jedno "oczko" i prowadzili 6:5, natomiast dalsza część zmagań w pełni należała do Czechów. Nasi sąsiedzi najpierw zyskali dwa, a potem trzy punkty, ustalając końcowy rezultat na 10:6.

Dla Biało-Czerwonych to piąta porażka podczas czempionatu globu. Nasi rodacy mają w dorobku również jedną wiktorię - okazali się lepsi od Niemców. W tabeli Polacy plasują się na przedostatniej 12. lokacie.

Polska - Czechy (1:0, 0:1, 1:0, 0:2, 1:0, 0:2, 2:0, 1:0, 0:2, 0:3)

Polska: Konrad Stych, Krzysztof Domin, Marcin Ciemiński, Bartosz Łobaza, Maksym Grzelka

Czechy: Lukas Klima, Marek Cernovsky, Martin Jurik, Lukas Klipa, Vit Chabicovsky

jc, Polsat Sport