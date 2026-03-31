Ważny głos w sprawie polskiego sportu. "Potrzebne jest planowanie systemowe"

Polscy łyżwiarze figurowi brali udział w tegorocznych zimowych igrzyskach olimpijskich. Tascher, która była była gościem XI Kongresu Sport Biznes Polska, wypowiedziała się na temat występu Biało-Czerwonych we Włoszech.

- Mieliśmy historyczny konkurs drużynowy, który pokazał, że możemy zaprezentować się szerszej publiczności zanim inni rozpoczną jeszcze rywalizację. Pokazaliśmy, że jesteśmy drużyną, co prawda złożoną z różnych narodowości, ale jesteśmy wspólnotą i wzajemnie sobie kibicujemy. Widać było tego ducha drużyny i myślę, że to pięknie rozpoczęło nam igrzyska. W konkursie drużynowym nasi reprezentanci pobili swoje rekordy - oceniła w rozmowie z Mirosławem Szczepanikiem.

Jak można wpłynąć na rozwój łyżwiarstwa figurowego w Polsce?

- Jesteśmy w bardzo dobrym miejscu, żeby o tym rozmawiać. To nie jest tylko kwestia naszego planowania w związku, który obejmuje kluby, zawodników, trenerów i rodziców. Tu potrzebne jest planowanie systemowe. Nasze dwa największe cele to: infrastruktura - budowania nowych obiektów i szkolenie trenerów. Te dwie rzeczy muszą ze sobą iść równolegle. Potrzebujemy współpracy z ministerstwem, samorządami i sponsorami. To musi zgrać się w jednym czasie - stwierdziła Tascher.

Prezes PZŁF przyznała, że w Polsce łyżwiarstwo cieszy się ogromną popularnością.

- Zainteresowanie już mamy, ale nie mamy gdzie zagospodarować tych dzieci. Kluby i lodowiska są wypełnione. W niektórych miastach od godziny 5:30 aż do 1:00 w nocy - nie ma gdzie wcisnąć szpilki. Widzimy to również po naszym programie popularyzacji łyżwiarstwa "Chodź na łyżwy". Czasami mamy problem, że zapisy wyczerpują się w ciągu 2-3 godzin. Zainteresowanie jest ogromne - podsumowała.

