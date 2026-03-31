Wzruszające chwile. Dwie polskie siatkarki zakończyły karierę (WIDEO)

W poniedziałkowym meczu siatkarki z Mogilna zdominowały spotkanie z Radomiankami, wygrywając 3:0. Drugi set meczu można nazwać ekstremalnie zaciętym, wynik końcowy to bowiem 32:30!

Po zakończeniu spotkania na Gałkowską i Dąbrowską czekała mała uroczystość. Cały zespół z Radomia ubrał okolicznościowe koszulki z podziękowaniami dla obu siatkarek.

Monika Gałkowska to była już reprezentantka Polski. Zagrała m.in. na mistrzostwach świata (2022) i w kwalifikacjach olimpijskich (2023). Karierę seniorską rozpoczęła w 2014 w SK Bank Legionovia Legionowo, w którym grała przez trzy sezony. Później kolejno była w Polski Cukier Muszynianka Muszyna (2017-2018), Energa MKS Kalisz (2020-2022), jednak w połowie sezonu 2022 trafiła do Bartoccini Fortinfissi Perugi. Weszła w miejsce Valentiny Diouf, Włoszka trafiła wówczas do ŁKS Commercecon. Gałkowska kontynuowała karierę w Polskich Przetworach Pałac Bydgoszcz do stycznia 2023. Na drugą część sezonu ponownie trafiła do Perugi. Ostatnie trzy sezony rozegrała w MOYA Radomka Radom, gdzie oficjalnie zakończyła swoją karierę sportową.

Dagmara Dąbrowska swoją seniorską przygodę rozpoczęła natomiast w Jokerze Świecie (2017-2019). Przyjmująca grała też w BKS Bostik Bielsko-Biała, przez który później trafiła do ENEA Energetyka Poznań. Do Radomia trafiła w tym samym roku, co Gałkowska. MOYA Radomka była jej ostatnim klubem, w którym grała przez trzy lata.

jp, Polsat Sport